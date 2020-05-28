Черниговщина – это базовый регион Ляшко, поэтому победа на округе ему гарантирована, - Лисный

Бывшему народному депутату Олегу Ляшко несложно будет победить на своем округе на Черниговщине. Такое мнение выразил политолог Олег Лисный, комментируя возможное выдвижение Ляшко на 208 округе, о котором активно говорят инсайдерские Telegram-каналы. Об этом пишет "Знай. Юа".

"Черниговщина - это базовый регион Ляшко, который, не смотря на политические изменения и перипетии в украинском политикуме, безоговорочное политическое лидерство президента Зеленского по всей стране, все равно дает реальный математический шанс на победу. Он - отец региона, поэтому победит на округе в силу количества сделанных ранее там дел", - считает Лисный.

По словам политолога, национальная социология и социология округа - две большие разницы, в которых явное преимущество на стороне того, кто там неоднократно побеждал.

"А учитывая возможные политические союзы Ляшко и Юлии Тимошенко, победа на Черниговщине - однозначная", - добавляет эксперт.

По мнению политолога, "Слуга народа" в силу кадрового голода, о котором упоминал президент на своей пресс-конференции, не сможет найти достойного кандидата для победы. Как пример Лесной приводит победу Юлии Светличной в округе на Харьковщине. Поэтому, говорит эксперт, существует вероятность, что аналогичная ситуация повторится на Черниговщине.

Резюмируя, Лесной добавил, что украинский электорат очень сентиментальный и благодарный - потому голосует сердцем, что неоднократно доказывал и на президентских, и на парламентских выборах.

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