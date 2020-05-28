Порошенко попросил провести выставку после вызова на допрос в ГБР — директор музея

Директор музея Ивана Гончара Петр Гончар рассказал о том, что бывший президент Украины Петр Порошенко попросил музей организовать выставку картин из домашней коллекции пятого президента Украины 22-23 мая. При этом Государственное бюро расследований вызвало Порошенко Петра Алексеевича на допрос утром 22 мая через публичное обращение. Об этом рассказал директор музея Ивана Гончара Петр Гончар в интервью изданию

hromadske

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Директор музея Ивана Гончара рассказал, что не знал о том, что бывшего президента Украины вызвали на допрос в день открытия выставки. По словам Петра Гончара, ему предложили организовать презентацию картин из частной коллекции Петра Порошенко, ему стало интересно, поэтому согласился.

"Мы ее завезли в понедельник утром (25 мая — прим. ред.), чтобы начать монтировать и готовить экспозицию к 10 июня. Владелец захотел сделать презентацию для прессы", — рассказал директор музея Ивана Гончара.

По его словам, соответствующее предложение об организации выставки он получил 22-23 мая. Петр Гончар также рассказал, 2 года музей затопило, поэтому там сейчас нет экспозиции — ожидают финансы на ремонт. В последнее время выставки проводят экспромтом.

Как сообщал портал "Комментарии", во вторник, 26 мая, сотрудники Государственного бюро расследований ворвались в музей Ивана Гончара, описывали коллекцию картин из семейной коллекции Петра Порошенко и фиксировали происходящее. Затем изъяли декларации и уехали.

В пятницу, 22 мая, Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин известных художников. Сегодня, 26 мая, бывший президент не пришел на допрос, а вместо этого вместе с женой Мариной посетил музей Ивана Гончара и открыл выставку картин из своей коллекции. Представители Государственного бюро расследований пытались вручить повестку жене Марине Порошенко, а потом и лично Петру Порошенко, но не смогли ответить на вопросы его адвоката и ушли.

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