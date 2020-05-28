Порошенко попросил провести выставку после вызова на допрос в ГБР — директор музея

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Директор музея Ивана Гончара рассказал, что не знал о том,
что бывшего президента Украины вызвали на допрос в день открытия выставки. По
словам Петра Гончара, ему предложили организовать презентацию картин из частной
коллекции Петра Порошенко, ему стало интересно, поэтому согласился.
"Мы ее завезли в понедельник утром (25 мая — прим. ред.),
чтобы начать монтировать и готовить экспозицию к 10 июня. Владелец захотел
сделать презентацию для прессы", — рассказал директор музея Ивана Гончара.
По его словам, соответствующее предложение об организации
выставки он получил 22-23 мая. Петр Гончар также рассказал, 2 года музей
затопило, поэтому там сейчас нет экспозиции — ожидают финансы на ремонт. В
последнее время выставки проводят экспромтом.
Как сообщал портал "Комментарии", во вторник, 26 мая,
сотрудники Государственного бюро расследований ворвались в музей Ивана Гончара,
описывали коллекцию картин из семейной коллекции Петра Порошенко и фиксировали
происходящее. Затем изъяли декларации и уехали.
В пятницу, 22 мая, Порошенко вызвали на допрос в
Государственное бюро расследований как свидетеля по делу о контрабанде 43
картин известных художников. Сегодня, 26 мая, бывший президент не пришел на допрос, а вместо этого вместе с женой Мариной посетил музей Ивана Гончара и
открыл выставку картин из своей коллекции. Представители Государственного бюро
расследований пытались вручить повестку жене Марине Порошенко, а потом и лично
Петру Порошенко, но не смогли ответить на вопросы его адвоката и ушли.
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