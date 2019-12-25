Новый Избирательный кодекс: сколько придется заплатить за участие в выборах

В новом Избирательном кодексе предусмотрены новые формулы расчета суммы денежного залога для кандидатов, которые решили участвовать в выборах в Украине. Об этом пишет "Дело".



Так, для людей, которые решили участвовать в местных выборах, эта сумма значительно вырастет. Размер денежного залога перед выборами определяет Центральная избирательная комиссия (ЦИК), но формулы расчета этой суммы прописаны в отечественном законодательстве.

Ранее размер залога для кандидатов в президенты был конкретным и прописывался в Конституции (2,5 млн грн.), но сейчас эту норму также пересмотрели. Теперь она будет составлять 650 минимальных зарплат. То есть, в 2020 году минимальная зарплата установлена на уровне 4723 грн., соответственно, в следующем году эта сумма будет составлять 3 069 950 грн. Возвращать эти деньги теперь будут в трех случаях: 1) если кандидат прошел во второй тур выборов, 2) если кандидат выиграл выборы, 3) если кандидату отказали в участии. В остальных случаях деньги будут направляться в госбюджет.

Сумма денежного залога для партий, которые выдвигают кандидатов в нардепы будет составлять 1000 минимальных зарплат – 4 723 000 грн. Правда раньше формула была такой же и партии нужно было заплатить 10 минимальных зарплат за своих кандидатов в общегосударственном округе. Возвращать деньги будут в случае победы на выборах, а также в случае отказа в участии.

Кандидату, который претендует на кресло городского главы придется заплатить 4 минимальные зарплаты на каждые 10 тыс. избирателей, до этого такую сумму нужно было платить на каждые 100 тыс. избирателей. То есть, сумма выросла в 10 раз. Деньги необходимо будет внести кандидату или партии, которая его выдвигает. Вернуть же деньги можно будет, если кандидат снимется с выборов, или если ему откажут в регистрации, а также при условии победы на выборах или признании выборов несостоявшимися.

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла 19 декабря в целом законопроект об Избирательном кодексе Украины, с поправками президента Владимира Зеленского. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили этот важнейший для выборов документов.