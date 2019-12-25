Новый Избирательный кодекс: сколько придется заплатить за участие в выборах

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В новом Избирательном кодексе предусмотрены новые формулы расчета
суммы денежного залога для кандидатов, которые решили участвовать в выборах в
Украине. Об этом пишет "Дело".
Так, для людей, которые решили участвовать в местных выборах, эта
сумма значительно вырастет. Размер денежного залога перед выборами определяет
Центральная избирательная комиссия (ЦИК), но формулы расчета этой суммы
прописаны в отечественном законодательстве.
Ранее размер залога для кандидатов в президенты был конкретным и
прописывался в Конституции (2,5 млн грн.), но сейчас эту норму также
пересмотрели. Теперь она будет составлять 650 минимальных зарплат. То есть, в
2020 году минимальная зарплата установлена на уровне 4723 грн., соответственно,
в следующем году эта сумма будет составлять 3 069 950 грн. Возвращать
эти деньги теперь будут в трех случаях: 1) если кандидат прошел во второй тур
выборов, 2) если кандидат выиграл выборы, 3) если кандидату отказали в участии.
В остальных случаях деньги будут направляться в госбюджет.
Сумма денежного залога для партий, которые выдвигают кандидатов в
нардепы будет составлять 1000 минимальных зарплат – 4 723 000 грн.
Правда раньше формула была такой же и партии нужно было заплатить 10
минимальных зарплат за своих кандидатов в общегосударственном округе. Возвращать
деньги будут в случае победы на выборах,
а также в случае отказа в участии.
Кандидату, который претендует на кресло городского главы придется
заплатить 4 минимальные зарплаты на каждые 10 тыс. избирателей, до этого такую
сумму нужно было платить на каждые 100 тыс. избирателей. То есть, сумма выросла
в 10 раз. Деньги необходимо будет внести кандидату или партии, которая его
выдвигает. Вернуть же деньги можно будет, если кандидат снимется с выборов, или
если ему откажут в регистрации, а также при условии победы на выборах или
признании выборов несостоявшимися.
Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла 19 декабря в целом законопроект
об Избирательном кодексе Украины, с поправками президента Владимира
Зеленского. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили
этот важнейший для выборов документов.
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