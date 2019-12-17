Зеленский анонсировал открытие украинского ресторана в Баку

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Президент Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Баку, посетил несколько местных магазинов, где в большом ассортименте представлена продукция "made in Ukraine". Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
"Вкусно по-украински! Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен имеет уже одиннадцать магазинов Ukrayna Mahsullari", - указано в сообщении, в котором легко прочитать горделивость за родную страну.
Кроме того Зеленский отметил, что этот же предприниматель сообщил ему, что в скором времени жители и гости Баку смогут не только покупать украинскую продукцию, но и полноценно насладиться народной кухней в украинском ресторане.
"Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет украинский ресторан", - отметил глава государства.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президентская чета Владимир и Елена Зеленская прибыли в Баку вчера вечерним рейсом.
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