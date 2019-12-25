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Крымский мост Путину нужен в военных целях – координатор ИС

Незаконно возведенный мост имеет для Москвы военное стратегическое значение

сегодня, 11:00
Автор:

• Ростопира Наталья

В этот понедельник, 23 декабря, Россия завершила строительство моста через Керченский пролив в оккупированном Крыму. Так, в тот же день из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправился первый поезд, который находился в пути 43,5 часа.  

Железнодорожное движение по Крымскому мосту, построенного незаконным путем, можно считать одним из главных составляющих стратегического плана армии РФ. Об этом сообщает издание "Сегодня", ссылаясь на эксперта "Информационного сопротивления" Константина Машовца.

"Несмотря на то, что Российская Федерация развернула в Крыму довольно-таки мощную многофункциональную группировку войск, потребности в ее снабжении достаточно большие. Мост способен обеспечить существенное сокращения плеча подвоза. А потому логистика снабжения крымской военной группировке существенно улучшиться. Также этот мост повышает мобильность и маневренность группировки, дает возможность оперативно перебрасывать войска. Раньше все это нужно было грузить на паромы, относительно долго перевозить. С открытием железнодорожных перевозок по мосту эта проблема существенно уменьшится. Итак, мост вполне можно назвать не только гражданским объектом, но и военным", – отмечает Машовец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские чиновники отреагировали на запуск ж/д сообщения по Крымскому мосту, старт которому положил президент РФ Владимир Путин.

Источник: https://www.segodnya.ua/politics/krymskiy-most-voennyy-obekt-ekspert-rasskazal-chto-on-znachit-dlya-armii-rossii-1379274.html
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