Меркель выразила соболезнования Зеленскому в связи с крушением Боинга над Ираном

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразила соболезнования в связи с крушением украинского самолета авиакомпании "МАУ", произошедшей во время совершения рейса "Тегеран-Киев". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также Меркель пообещала Зеленскому всячески содействовать в объективном международном расследовании для обнаружения и наказания всех виновных в гибели людей.

Гарант, в свою очередь, рассказал ей, что с первых дней на месте трагедии работала группа украинских специалистов. Сейчас в Иране остаются те из них, которые занимаются вопросами идентификации и репатриации тел погибших, а также вопросам "черных ящиков".

Стороны также обговорили заключенные договоренности по транзиту газа через территорию Украины в Европу.

Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германии за посредничество. Ангела Меркель отметила, что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Ирана после длительного и категорического опровержения своей вины в крушении пассажирского Боинга, все же изменили позицию и заявили о случайности прицельного попадания в авиалайнер двумя ракетами "земля-воздух".

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