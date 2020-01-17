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Кабмин будет работать пока Зеленский не примет решение

Гончарук обратился к Раде и объяснил свое заявление об отставке

сегодня, 12:25
Автор:

• Наталья Шевченко

Правительство будет работать в штатном режиме до того, как президент Владимир Зеленский "примет политическое решение". Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук, пишет "Украинская правда".

Гончарук принес извинения за то, что министры опоздали на час вопросов к правительству, потому как это было связано с тем, что он написал заявление на увольнение. Также он рассказал о том, что его заявление "оформлено в соответствии с Конституцией – и написано на имя председателя парламента, а у Владимир Зеленского есть право внести его в парламент в любой момент".

Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Гончарук обратился к украинцам и рассказал о решении уйти в отставку. Напомним, что в пресс-службе Офиса президента подтвердили, что Зеленский получил поданное премьер-министром заявление об отставке и рассмотрит его. О решении главы государства сообщат отдельно.

Ранее "Комментарии" писали, что эксперты рассказали о вероятности отставок в Кабмине после слива "прослушки с Гончаруком" и причастности Коломойского.

"Ходили слухи, что отставку Гончарука планируют на весну. Но слитые аудиозаписи, скорее всего, ускорят процесс, - говорил ранее исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента" Леонов. – Хотя, если честно, ничего противоправного там не было".




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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/17/7237648/
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