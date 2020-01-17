Пристайко не смог назвать цель поездки Зеленского в Оман

Министр иностранных дел Вадим Пристайко во время выступления в Верховной Раде не ответил на вопрос нардепа от "Европейской солидарности" Артура Герасимова о поездке президента Владимира Зеленского в Оман.



"У меня сейчас нет с собой этих документов, я готовился к разговору по нашему сбитому самолету", - заявил министр.



Герасимов, в частности, отметил, что официальные визиты руководителей страны проходят по приглашению и потребовал показать приглашение от султана Омана, а также продемонстрировать программу визита президента.



Пристайко также заверил, что ответ на запрос нардепов "Евросолидарности" министерство даст в установленные сроки.



"Эти вопросы есть в МИД, они направлялись вашей фракцией… Мы вовремя ответим вам в соответствии с требованиями депутатского запроса", - сказал он.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что семья президента с горнолыжного курорта Карпат отправилась в Оман. Однако о визите на Ближний Восток не было официальных сообщений, в связи с чем оппоненты власти заявили о попытке Офиса президента скрыть семейных отдых Зеленского.

Во время поездки Зеленский провел встречу с представителями власти Омана.

Визит в Оман Зеленский прервал досрочно в связи с авиакатастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

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