Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 17.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Пристайко не смог назвать цель поездки Зеленского в Оман
НОВОСТИ Все новости

Пристайко не смог назвать цель поездки Зеленского в Оман

Пристайко заявил, что готовился к разговору о сбитом самолете "МАУ"

сегодня, 14:02
Автор:

• Мария Чиренко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко во время выступления в Верховной Раде не ответил на вопрос нардепа от "Европейской солидарности" Артура Герасимова о поездке президента Владимира Зеленского в Оман.

"У меня сейчас нет с собой этих документов, я готовился к разговору по нашему сбитому самолету", - заявил министр.

Герасимов, в частности, отметил, что официальные визиты руководителей страны проходят по приглашению и потребовал показать приглашение от султана Омана, а также продемонстрировать программу визита президента.

Пристайко также заверил, что ответ на запрос нардепов "Евросолидарности" министерство даст в установленные сроки.

"Эти вопросы есть в МИД, они направлялись вашей фракцией… Мы вовремя ответим вам в соответствии с требованиями депутатского запроса", - сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что семья президента с горнолыжного курорта Карпат отправилась в Оман. Однако о визите на Ближний Восток не было официальных сообщений, в связи с чем оппоненты власти заявили о попытке Офиса президента скрыть семейных отдых Зеленского. 

Во время поездки Зеленский провел встречу с представителями власти Омана. 

Визит в Оман Зеленский прервал досрочно в связи с авиакатастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...