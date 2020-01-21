Украина передумала входить в таможенный союз с ЕС

Украина отказалась от планов создания таможенного объединения с Европейским Союзом. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба во время публичной дискуссии "Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году", передает "РБК-Украина".



"Таможня. Мы отказались от идеи вхождения в таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", - заявил чиновник.



Речь идет, в первую очередь, об авторизованных экономических операторах на основе законов, принятых в прошлом году.



Кулеба также добавил, что вопрос согласования таможенных процедур будет рассмотрен на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС 28 января в Брюсселе.



Как сообщал сайт "Комментарии", согласно опросу, 64% граждан считают, что Украине необходимо интегрироваться с Евросоюзом. И только 13% поддерживает интеграцию с Евразийским экономическим союзом, который возглавляет Россия.

Директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за Восточное партнерство, Люк Девинь заявил о том, что подписание Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленности не гарантировано.





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