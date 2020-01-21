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Украина передумала входить в таможенный союз с ЕС

Украина хочет упростить таможенные процедуры с ЕС

21 января 2020, 17:51
Автор:

• Мария Чиренко

Украина отказалась от планов создания таможенного объединения с Европейским Союзом. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба  во время публичной дискуссии "Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году", передает "РБК-Украина".

"Таможня. Мы отказались от идеи вхождения в таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", - заявил чиновник.

Речь идет, в первую очередь, об авторизованных экономических операторах на основе законов, принятых в прошлом году.

Кулеба также добавил, что вопрос согласования таможенных процедур будет рассмотрен на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС 28  января в Брюсселе.

Как сообщал сайт "Комментарии", согласно опросу, 64% граждан считают, что Украине необходимо интегрироваться с Евросоюзом. И только 13% поддерживает интеграцию с Евразийским экономическим союзом, который возглавляет Россия. 

Директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за Восточное партнерство, Люк Девинь заявил о том, что подписание Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленности не гарантировано.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-bolshe-pretenduet-tamozhennyy-soyuz-1579615993.html
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