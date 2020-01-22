У «Слуги народа» рассказали, за чей счет нардепы поехали на форум в Давос

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По словам главы
фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, "слуги" отправились на Всемирный экономический форум-2020 в Давос за счет организаторов мероприятия. Об это
сообщает УНН.
Так, нардепам
компенсировали стоимость билетов и оплатили отель. При этом, суточных или
командировочных – не предусмотрено.
"Не тратятся
бюджетные средства. Правильно господин Разумков об этом заметил - не
расходуются партийные средства", - подчеркнул Арахамия.
Как он пояснил, это
мультидонорская ассоциация, в которую вошли многие ведущие международные
компании и инвестиционные фонды. Арахамия надеется, что после поездки Украина
получит новые инвестиционные проекты на сумму 100-200 млн долларов. В противном
случает, отметил нардеп, в следующем году он на форум ехать не будет.
Напомним, в Давосе задержали двух
россиян по подозрению в шпионаже, которые представились "сантехниками".
Ранее издание "Комментарии"
сообщало, что Зеленский впервые посетит Всемирный экономический форум в Давосе. Эксперты рассказали, что он может изменить для Украины и дали прогнозы.
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