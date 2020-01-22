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У «Слуги народа» рассказали, за чей счет нардепы поехали на форум в Давос

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал о финансировании поездки и ожиданиях от форума

22 января 2020, 15:06
Автор:

• Таисия Ерохина

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамия, "слуги" отправились на Всемирный экономический форум-2020 в Давос за счет организаторов мероприятия. Об это сообщает УНН.

Так, нардепам компенсировали стоимость билетов и оплатили отель. При этом, суточных или командировочных – не предусмотрено.

"Не тратятся бюджетные средства. Правильно господин Разумков об этом заметил - не расходуются партийные средства", - подчеркнул Арахамия.

Как он пояснил, это мультидонорская ассоциация, в которую вошли многие ведущие международные компании и инвестиционные фонды. Арахамия надеется, что после поездки Украина получит новые инвестиционные проекты на сумму 100-200 млн долларов. В противном случает, отметил нардеп, в следующем году он на форум ехать не будет.

Напомним, в Давосе задержали двух россиян по подозрению в шпионаже, которые представились "сантехниками".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Зеленский впервые посетит Всемирный экономический форум в Давосе. Эксперты рассказали, что он может изменить для Украины и дали прогнозы.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1847832-arakhamiya-rozpoviv-za-chiy-kosht-nardepi-poyikhali-v-davos
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