Встреча Путина и Зеленского в Израиле: эксперты не увидели «плюсов»

Президенты Украины и России Владимир Путин и Владимир Зеленский принимают в Израиле участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря "Аушвиц". Накануне СМИ вовсю обсуждали возможную (невозможную) "прямую" встречу Путина и Зеленского. Кремль официально отрицал такую возможность.



Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнение о том, что нужна ли такая "прямая" встреча.



Польза сомнительна

Директор Центра изучения украинской политики Максим Семенов считает, что рассуждать в категориях "возможно - невозможно", оговаривая встречу Путина и Зеленского, не вполне корректно. Важно понимать целесообразность подобной встречи для двух сторон. А она, по мнению эксперта, неочевидна.



"Новый обмен пленными, о чем писали отдельные СМИ? Но для согласования этих, в общем-то, технических вопросов, не нужно встречаться президентам, это вполне эффективно сделают их помощники, Сурков и Ермак. Согласовать выполнение Украиной своей части политических обязательств в рамках Минских соглашений? Это задача сугубо внутриукраинская, все условия давным-давно известны", - отмечает Семенов.



По словам эксперта, встреча Путина и Зеленского в Израиле хотя и может состояться, однако никакого определяющего значения иметь для двухсторонних отношений не будет.



"Ее польза в настоящее время неочевидна, а условия ее проведения, в общем-то, известны - выполнение Киевом взятых на себя в рамках Минских соглашений обязательств", - резюмирует Семенов.



Путин приготовил ловушку

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что Зеленскому вовсе не следовало направляться в Израиль в то время, как там будет Путин. Так, к примеру, поступили верные союзники Украины – Польша, Эстония, Литва, отмечает эксперт.



"Но раз уж Зеленский всё же прибыл в Израиль – ему точно не стоит встречаться с Путиным, - уверен Бала. – Российская сторона распространила информацию, что встречу хочет именно украинская сторона. Не знаю, можно ли этому верить. Но уверен, что прямые - двусторонние - встречи президента Украины с президентом страны-агрессора - это огромная ошибка".



По словам политолога, так Украина помогает легитимизировать месседжи Кремля, что Россия – третья сторона, а у нас происходит "гражданский конфликт".



"Это огромный просчет. Не хочу думать, что это делается сознательно, - продолжает Бала. - Встреча может случится. Якобы ради разговора о новом освобождении заключенных. Но нужно понимать, что Путин использует пленных для таких встреч, а таких встречи - для снятия санкций и продвижения тезиса о "гражданском конфликте в Украине". И новая украинская власть уверенно двигается по этому пути, будто не замечая ловушку".

Как сообщал сайт "Комментарии", 23-24 января Владимир Зеленский будет находиться в Израиле с рабочим визитом.

В СМИ появилась информация о встрече двух лидеров в Израиле. В Офисе президента Украины эту информацию не подтвердили, однако допустили возможность такой встречи.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент Владимир Зеленский направил в Россию запрос на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Израиле.



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