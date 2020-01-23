В Британии исключили украинский тризуб из списка символов терроризма

Полиция Великобритании исключила украинский тризуб из пособия по противодействию терроризму, в котором Герб Украины был признан символом террористов. Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.



"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия", - сказано в сообщении.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее Великобритания внесла украинский тризуб в перечень террористических символов.



Министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис выразил сожаление в связи с оскорблением Украины. По его словам, многие символы, включенные в этот перечень, "сами по себе не представляют контр-террористического интереса".



"К сожалению, праворадикальные группы имеют историю злоупотребления национальной символикой в ​​качестве своей собственной идентификации. И именно это послужило мотивом включения некоторых символов в руководство", - добавил он.

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