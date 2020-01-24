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Зеленский и Путин могут встретиться в любой момент

Зеленский и Путин могут встретиться в Израиле

24 января 2020, 12:51
Автор:

• Наталья Шевченко

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, что между президентами Украина и РФ налажен конструктивный диалог и они могут встретиться в любой момент, пишет "ТАСС".

В то же время, он отметил, что официально встреча не запланирована.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков  сообщал, что Владимир Зеленский направил в Россию запрос на встречу Владимиром Путиным в Израиле.  По словам чиновника, график Путина в Израиле очень плотный и для полноценных встреч может не быть времени.

Как сообщало издание "Комментарии", 23 января Владимир Путин и Владимир Зеленский будут находиться в Израиле, где примут участие в мероприятиях, посвященных годовщине освобождения концлагеря "Аушвиц" и Дню памяти жертв Холокоста. 

В СМИ появилась информация о встрече двух лидеров в Израиле. В Офисе президента Украины эту информацию не подтвердили, однако допустили возможность такой встречи.

Напомним, что директор Центра изучения украинской политики Максим Семенов считает, что рассуждать в категориях "возможно - невозможно", оговаривая встречу Путина и Зеленского, не вполне корректно. Важно понимать целесообразность подобной встречи для двух сторон. А она, по мнению эксперта, неочевидна. 


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Источник: https://tass.ru/politika/7598331
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