Зеленский и Путин могут встретиться в любой момент

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, что между президентами Украина и РФ налажен конструктивный диалог и они могут встретиться в любой момент, пишет "ТАСС".
В то же время, он отметил, что официально встреча не
запланирована.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал,
что Владимир Зеленский направил в Россию запрос на встречу Владимиром Путиным в
Израиле. По словам чиновника, график
Путина в Израиле очень плотный и для полноценных встреч может не быть времени.
Как сообщало
издание "Комментарии", 23 января Владимир
Путин и Владимир Зеленский будут находиться в Израиле, где примут участие в
мероприятиях, посвященных годовщине освобождения концлагеря "Аушвиц"
и Дню памяти жертв Холокоста.
В СМИ появилась информация о встрече двух лидеров в Израиле. В Офисе президента Украины эту информацию не подтвердили, однако допустили возможность такой встречи.
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