Зеленский и Путин могут встретиться в любой момент

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, что между президентами Украина и РФ налажен конструктивный диалог и они могут встретиться в любой момент, пишет "ТАСС".

В то же время, он отметил, что официально встреча не запланирована.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Владимир Зеленский направил в Россию запрос на встречу Владимиром Путиным в Израиле. По словам чиновника, график Путина в Израиле очень плотный и для полноценных встреч может не быть времени.

Как сообщало издание "Комментарии", 23 января Владимир Путин и Владимир Зеленский будут находиться в Израиле, где примут участие в мероприятиях, посвященных годовщине освобождения концлагеря "Аушвиц" и Дню памяти жертв Холокоста.

В СМИ появилась информация о встрече двух лидеров в Израиле. В Офисе президента Украины эту информацию не подтвердили, однако допустили возможность такой встречи.

Напомним, что директор Центра изучения украинской политики Максим Семенов считает, что рассуждать в категориях "возможно - невозможно", оговаривая встречу Путина и Зеленского, не вполне корректно. Важно понимать целесообразность подобной встречи для двух сторон. А она, по мнению эксперта, неочевидна.

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