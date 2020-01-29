В Минске проходит встреча Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя украинской делегации Леонида Кучмы Дарка Олефир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на сегодняшней встрече украинская сторона намеревалась обсудить возможность изменения Минских соглашений.

"Новая позиция Украины является неизменной. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским, что как минимум в части (вопроса контроля над границей) Минские соглашения подлежат пересмотру", - подчеркнул тогда представитель Украины в политической подгруппе Алексей Резников.

Кроме того, сегодня рабочие подгруппы обсудят условия для освобождения удерживаемых лиц на территории ОРДЛО.





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