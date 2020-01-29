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"Россия - "новая нормальность" для ПАСЕ": Украина огорчена лояльностью Ассамблеи к агрессору

Член от украинской делегации Евгения Кравчук назвала ПАСЕ - "зоной противостояния" после включения России

сегодня, 23:06
Автор:

• Екатерина Белоброва

Член украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Евгения Кравчук заявила, что ПАСЕ вновь становится зоной противостояния после того, как члены ассамблеи утвердили полномочия Российской Федерации. Об этом она написала своей странице в Facebook.

"New normality - новая нормальность в Совете Европы. Большинство депутатов ПАСЕ поддержали резолюцию, которая позволяет российской делегации остаться в Парламентской ассамблее. Несмотря на невыполнение предыдущих резолюций ПАСЕ и вызывающее поведение", - сетует дипломат в своем сообщении.

Кравчук отмечает, что впереди украинскую делегацию ожидает серьезная и кропотливая работа на утверждение государственного авторитета внутри ПАСЕ, а также  формирование повестки дня для политических альянсов.

"ПАСЕ снова становится зоной противостояния. На стороне агрессора - "непроходящее беспокойство" некоторых европейских политиков как-то впихнуть Россию в зону "новой нормальности", сделать вид, что все действия агрессора - это business as usual", - указала она, подчеркнув, что на стороне Украины - страны из группы "Балтик+", а также сам народ Украины и правда, которая всегда побеждает.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что освобожденный из плена ОРДЛО журналист Станислав Асеев выступил на сегодняшнем заседании в ПАСЕ.




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