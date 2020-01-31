Россия остается в ПАСЕ: эксперты оценили решение евродепутатов

Большинство депутатов ПАСЕ поддержали на этой неделе резолюцию, которая позволяет российской делегации остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на невыполнение предыдущих ее резолюций (касательно агрессии РФ против Украины). Украинская делегация заявила, что в Совете Европы сформирована "новая нормальность", однако намерена продолжать работу организации. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём говорит новый расклад в ПАСЕ, и может ли его как-либо переломить, играя "в долгую", Украина.

"Большинство резолюций в ПАСЕ носят популистский характер"

Роль и место таких организаций как ПАСЕ в сегодняшней архитектуре европейской (не)безопасности не стоит излишне переоценивать, уверен политический социолог Алексей Полтораков.

"Подобные структуры уже давно выступают, прежде всего, как масштабные площадки, функционирующие в режиме "а поговорить". И членство в таких структурах, соответственно, преследует две внешне значимые, но внутренне не так уж и принципиальные цели – статус членства как такового (кстати, без членства в СЕ членство в ЕС невозможно "по определению") и возможность использовать эту площадку как канал донесения политико-дипломатических меседжей и сигналов. "Клуб, в котором излишне много членов, перестает быть клубом", - отмечал еще Уинстон Черчилль. Кстати, именно он был инициатором создания Совета Европы", – подчеркивает Полтораков.

Эксперт согласен, что в ПАСЕ уже достаточно давно сформировалась не то, чтобы "новая реальность", но – определенные сомнительные "правила игры".

"Они базируются, прежде всего, на политико-правовой казуистике – и серьезно подрывают доверие к этой структуре, – говорит политический социолог. – Так, наиболее острые практические составляющие украинско-российского кризиса (прежде всего – санкции и их процедуры) в каком-то смысле "выносятся за скобки". В результате этого большинство резолюций ПАСЕ приобретают в чем-то даже популистский характер – в стиле "давайте жить дружно". Россия же умудряется навязывать ПАСЕ свою повестку дня, используя жесткие ультиматумы вроде угрозы выхода из СЕ как такового".

Полтораков уверен, что Украине не стоит дистанцироваться от активностей ПАСЕ. Хотя бы потому, что без активного присутствия представителей нашей страны там, принимаемые этой структурой резолюции и решения (от возвращения в нее России - до назначения вице-спикером ПАСЕ руководителя российской делегации, заместителя председателя Госдумы Петра Толстого) могут быть еще проблемнее. И наоборот.

"Яркий пример – последняя резолюция ПАСЕ, в которой (именно в результате продавливания этого пассажа Украиной) Россия была определена стороной Минских соглашений", – отмечает эксперт.

"РФ является токсичным государством"

Народный депутат VIII созыва, юридический и политический эксперт Игорь Алексеев с сожалением отмечает, что поступавшие на этой неделе из Страсбурга новости были не позитивными для Украины. Но уверен, что наша страна должна продолжаться бороться на международных площадках.

"Мы стали свидетелями, как представителя РФ назначили вице-спикером ПАСЕ, как фактически ради России изменили порядок установления и снятия санкций, проигнорировав позицию Украины и стран, которые нас поддерживаются, – напоминает эксперт. – При этом нужно понимать, что ПАСЕ стала лояльной к РФ не на этой неделе. Мы видели еще в прошлом году, как РФ возвращали в ПАСЕ. А отсутствие украинской делегации на осенней сессии позволило россиянам еще активнее работать на всех площадках. Результат мы увидели на этой неделе".

Несмотря на отдельные призывы к новым демаршам (вплоть до очередного покидания украинцами сессии ПАСЕ), Алексеев уверен, что это точно не станет хорошим решением – особенно в свете евроинтеграционных устремлений Украины.

"Нужно понимать, что ПАСЕ – это площадка, где можно доносить наши позиции по Крыму и ситуации на Донбассе. А где нас нет, есть русские, которые будут активно продвигать свою повестку, – подчеркивает эксперт. – И чем меньше мы будем говорить о войне на Донбассе, об аннексии Крым, о нарушениях прав человека на этих территориях, тем чаще будут, в том числе в ПАСЕ, звучать российские тезисы о легитимности аннексии Крыма и о том, что на Донбассе не война (где РФ – агрессор), а – элементы "гражданского конфликта". Так что мы, безусловно, должны продолжать бороться, несмотря на горечь поражений. И должны доносить до европейцев мнение, что РФ являет токсичным государством".

Алексеев обращает внимание, что украинская делегация в большинстве своем новая, в определенной мере - неопытная. И объективно – мало что от нее зависело касательно голосований, которые прошли на этой неделе.

"Нужно набираться опыта, обрастать политическими мышцами для грядущих международных баталий, в которых предстоит отстаивать интересы Украины, – уверен эксперт. – И очень важно, чтобы голос украинских власти и оппозиции, который может разниться в Верховной Раде, звучал в унисон в ПАСЕ".

"Проиграна битва, но не война"

Политический эксперт Тарас Загородний уверен, что Украина может переломить ситуацию в ПАСЕ.

"Как показывает практика работы нашей делегации в предыдущие пять лет, хорошо мотивированная команда может много сделать. К тому же, у нас есть верные союзники, особенно представители Восточной Европы", – подчеркивает Загородний.

При этом, по мнению эксперта, репутация ПАСЕ серьезно подмочена: и возвращением российской делегации (без выполнения предыдущих рекомендаций ПАСЕ), и усложнением наложения санкций при нарушении принципов ПАСЕ.

"Но мы должны понимать, что РФ в ПАСЕ сама себя будет "закапывать", будет вести себя нагло, шантажировать, усиливать коррупционную составляющую среди и без того довольно коррумпированных европейских чиновников и политиков. И всё это рано или поздно сыграет нам на руку, – считает Загородний. – Так что пока проиграна лишь битва, но не проиграна война. Важно вести слаженную работу, находить новых союзников, не давать европейцами "забыть" о том, что они потакают агрессору".

Как сообщал портал "Комментарии", Украина продолжит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на подтверждение полномочий делегации РФ.

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