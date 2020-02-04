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Верховный суд вернул Трубе его иски к Зеленскому и ГБР

Труба может обжаловать решение Верховного суда в течение 15 дней

сегодня, 15:01
Автор:

• Мария Чиренко

Верховный суд вернул Трубе его иски к Зеленскому и ГБР

Верховный суд отказал в рассмотрении иска бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы к президенту Владимиру Зеленскому и Госбюро расследований. Об этом сказано в постановлении суда, которое обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Иск от имени Трубы подал в Верховный суд его адвокат Василий Медведь. Экс-глава ГБР оспаривал приказ ведомства "О прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", а также указ президента о его увольнении. Кроме того, Труба требовал восстановить его в должности главы ГБР.

"Исковое заявление... вернуть истцу со всеми приобщенными к нему документами", - сказано в решении суда.

При этом отмечается, что у Трубы есть право обжаловать данное постановление в Большой Палате Верховного суда в течение 15 дней.

Как сообщал сайт "Комментарии", 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.

Труба заявил, что это решение было политическим и подал в суд.


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Источник: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87268221
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