Верховный суд вернул Трубе его иски к Зеленскому и ГБР

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Верховный суд отказал в рассмотрении иска бывшего главы Государственного бюро расследований Романа Трубы к президенту Владимиру Зеленскому и Госбюро расследований. Об этом сказано в постановлении суда, которое обнародовано в Едином реестре судебных решений.
Иск от имени Трубы подал в Верховный суд его адвокат Василий Медведь. Экс-глава ГБР оспаривал приказ ведомства "О прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований", а также указ президента о его увольнении. Кроме того, Труба требовал восстановить его в должности главы ГБР.
"Исковое заявление... вернуть истцу со всеми приобщенными к нему документами", - сказано в решении суда.
При этом отмечается, что у Трубы есть право обжаловать данное постановление в Большой Палате Верховного суда в течение 15 дней.
Как сообщал сайт "Комментарии", 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований.
Труба заявил, что это решение было политическим и подал в суд.
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