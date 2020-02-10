"Крушение МАУ": Иран пригласил секретаря СНБО для совместного следствия

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Секретарь Верховного совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани пригласил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова приехать в Иран для расследования катастрофы сбитого самолета МАУ во время следования по рейсу "Тегеран-Киев". Об этом передает иранское издание IRNA.
Во время сегодняшнего телефонного разговора Шамхани выразил соболезнования украинскому коллеге в связи с трагическим случаем, в результате которого погибли все члены экипажа из Украины и призвал присоединиться к обсуждению проблемы по беспристрастному расследованию авиакатастрофы.
"Иран решительно настроен возобновить сотрудничество с украинскими чиновниками, чтобы определить причины и обстоятельства ракетного выстрела, мы убеждены, что технические оценки катастрофы смогут помочь завершить дело в "экспертной и неполитической" атмосфере", - заключил иранский дипломат.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава исламской республики направил письмо через министра своего правительства президенту Владимиру Зеленскому в связи с трагическим крушением пассажирского самолета украинской авиакомпании МАУ над Тегераном.
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