Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 10.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика "Крушение МАУ": Иран пригласил секретаря СНБО для совместного следствия
НОВОСТИ Все новости

"Крушение МАУ": Иран пригласил секретаря СНБО для совместного следствия

Иранская сторона признает необходимость участия украинской стороны для объективного расследования крушения самолета

сегодня, 22:51
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Крушение МАУ": Иран пригласил секретаря СНБО для совместного следствия

Секретарь Верховного совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани пригласил секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова приехать в Иран для расследования катастрофы сбитого самолета МАУ во время следования по рейсу "Тегеран-Киев". Об этом передает иранское издание IRNA.

Во время сегодняшнего телефонного разговора Шамхани выразил соболезнования украинскому коллеге в связи с трагическим случаем, в результате которого погибли все члены экипажа из Украины и призвал присоединиться к обсуждению проблемы по беспристрастному расследованию авиакатастрофы. 

"Иран решительно настроен возобновить сотрудничество с украинскими чиновниками, чтобы определить причины и обстоятельства ракетного выстрела, мы убеждены, что технические оценки катастрофы смогут помочь завершить дело  в "экспертной и неполитической" атмосфере", - заключил иранский дипломат.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава исламской республики направил письмо через министра своего правительства президенту Владимиру Зеленскому в связи с трагическим крушением пассажирского самолета украинской авиакомпании МАУ над Тегераном.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://en.irna.ir/news/83669762/Shamkhani-Ukrainian-plane-incident-should-not-become-political
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...