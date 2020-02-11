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Зеленский признал, что внутри команды есть конфликты и придется “терять” людей

В команде Зеленского конфликты, и не исключено, что со многими "придется прощаться"

сегодня, 12:18
Автор:

• Наталья Шевченко

Зеленский признал, что внутри команды есть конфликты и придется “терять” людей

В команде Офиса президента существуют внутренние конфликты. Об этом рассказал глава государства Владимир Зеленский, который отметил, что это мешает нормальной работе команды.

По словам Зеленского, он всегда выступал против конфликтов, потому что в них нет ни победителей, ни побежденных, однако из-за этого приходится терять время и кадры.

Также президент отметил, что в любом случае со многими придется прощаться, потому что нельзя жить в постоянном конфликте.

Зеленский также отметил, что он работает не только с теми людьми, которым доверяет.

Как сообщало издание "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента (ОП) и назначил на его место своего советника Андрея Ермака.  

Так, Указом № 46/2020 Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента. Затем Указом № 47/2020 уволил Ермака - с должности своего помощника, а указом № 48/2020 - назначил его главой ОП.

Ранее эксперты высказали изданию "Комментарии" предположения, куда мог запропаститься глава ОП и не идет ли все к его отставке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Богдан уходит из Офиса президента.


 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/political/640485.html
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