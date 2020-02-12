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"Пусть лучше льется вода, чем проливается кровь": Арахамия пояснил свою позицию по водоснабжению Крыма

Глава фракции "Слуга народа" убежден, что его слова вырвали из контекста, а потому переврали

сегодня, 19:25
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Пусть лучше льется вода, чем проливается кровь": Арахамия пояснил свою позицию по водоснабжению Крыма

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на общественный резонанс в социальных сетях, который вызвали его слова о перспективе возобновления подачи питьевой воды в аннексированный Крым из Украины, что может стать основанием для серьезных подвижек к урегулированию ситуации на Донбассе. Свою оправдательную позицию нардеп написал на своей странице в Facebook.

Так, Арахамию упрекнули, что он от лица всей политической силы президента склонен к сдаче государственных интересов и готов "слить" Крым.

По этому поводу парламентарий ответил, учитывая, что "все мы живем в эпоху пост-правды и вынуждены объясняться в том, о чем не говорили".

"В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной - Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами", - указано в сообщении.

Также Арахамия подчеркнул, что не он затронул в прямом эфире канала "Прямой" тему восстановления водоснабжения, а во время ответа трижды указал на то, что высказывает исключительно персональную точку зрения, никак не связанную с партийной линией. 

"Вопрос компромиссов самом деле очень сложный для нашего общества. Кто-то считает, что пусть лучше льется вода, чем проливается кровь солдат. Кто-то с этим категорически не согласен. Но все мы точно согласны с тем, что хотим лучшего будущего для своей страны, но не за счет уступок в вопросе суверенитета и территориальной целостности", - добавил лидер президентской фракции.

Кроме того Арахамия в своем послании обратился к тем жителям оккупированной территории Крыма, которых могли задеть или обидеть его слова, вырванные из контекста.

"Я рос в Николаеве, крымчане - наши соседи. Я очень люблю Крым, и мы никогда не допустим любых форм легализации незаконной аннексии наших территорий. Крым был, есть и будет частью Украины", - заключил нардеп.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый глава Офиса президента Андрей Ермак также отметил, что Давид Арахамия высказал в эфире исключительно свое мнение, а не государственную позицию.


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