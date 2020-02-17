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Захват украинских рыбаков: МИД передал ноту с требованиями Кремлю

В МИД напомнили россиянам, что Крым является частью Украины

сегодня, 20:35 389
Автор:

• Мария Чиренко

Захват украинских рыбаков: МИД передал ноту с требованиями Кремлю

Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России в Украине в связи захватом россиянами четырех украинских моряков в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа", - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты также потребовали немедленно освободить рыбаков, судно и вернуть весь инвентарь. 

"Украинская сторона в очередной раз подтверждает принципиальную позицию относительно неизменности закрепленного в Конституции Украины и международно признанного статуса Автономной Республики Крым и г.. Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал сайт “Комментарии”, 15 февраля российские пограничники задержали в Азовском море четырех украинских рыбаков. Позже трое из них на допросе признали себя браконьерами.


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Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-shchodo-zatrimannya-gromadyan-ukrayini-v-azovskomu-mori
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