Захват украинских рыбаков: МИД передал ноту с требованиями Кремлю

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Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России в Украине в связи захватом россиянами четырех украинских моряков в Азовском море. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа", - говорится в сообщении.
Украинские дипломаты также потребовали немедленно освободить рыбаков, судно и вернуть весь инвентарь.
"Украинская сторона в очередной раз подтверждает принципиальную позицию относительно неизменности закрепленного в Конституции Украины и международно признанного статуса Автономной Республики Крым и г.. Севастополь как неотъемлемой части суверенной территории Украины", - подчеркивается в заявлении.
Как сообщал сайт “Комментарии”, 15 февраля российские пограничники задержали в Азовском море четырех украинских рыбаков. Позже трое из них на допросе признали себя браконьерами.
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