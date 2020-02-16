Задержанные ФСБ рыбаки в Азовском море признали себя браконьерами

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Трое украинских рыбаков из четырех. задержанных накануне в Азовском море пограничниками российского ФСБ, во время допроса признали, что знали о запрете на вылов камбалы-калкан в этот период года. Об этом передает агентство "РБК-Украина".
Так, на видео, которое опубликовали сотрудники ФСБ, моряки утверждают, что осознают тяжесть содеянного, к сотрудникам пограничной службы не имеют претензий, а также уверяют, что к ним не применялось ни психологического, ни тем более физического насилия.
Ранее факт браконьерства признал капитан задержанного судна.
Отметим, что Россия также опубликовала имена задержанных: это предположительно Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что представительство президента Украины в аннексированном Крыму обещает тщательно следить за процессом следствия в России по задержанным рыбакам-украинским гражданам.
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