Задержанные ФСБ рыбаки в Азовском море признали себя браконьерами

Трое украинских рыбаков из четырех. задержанных накануне в Азовском море пограничниками российского ФСБ, во время допроса признали, что знали о запрете на вылов камбалы-калкан в этот период года. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Так, на видео, которое опубликовали сотрудники ФСБ, моряки утверждают, что осознают тяжесть содеянного, к сотрудникам пограничной службы не имеют претензий, а также уверяют, что к ним не применялось ни психологического, ни тем более физического насилия.

Ранее факт браконьерства признал капитан задержанного судна.

Отметим, что Россия также опубликовала имена задержанных: это предположительно Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что представительство президента Украины в аннексированном Крыму обещает тщательно следить за процессом следствия в России по задержанным рыбакам-украинским гражданам.

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