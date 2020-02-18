МИД не исключил возможность вооруженного конфликта между РФ и Беларусью

Глава МИД Украины Вадим Пристайко прогнозирует ухудшение российско-белорусских отношений. Об этом он рассказал в интервью пражскому журналу Respekt, пишет “ТАСС”.

Политик не исключил возможность вооруженного конфликта между двумя странами.

"Беларусь ожидают тяжелые времена. Несколько лет назад я беседовал с белорусскими журналистами и когда я, уже не для записи, сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, подобные тяжести и подобные страдания, через которые проходим, они мне не верили. Сейчас, возможно, они сомневаются меньше", - сказал Пристайко.

Однако он "надеется, что ошибается" в этом прогнозе. "А наш совет звучит так - когда на вас нападет Россия, то у вас будет выбор из двух вариантов: с помощью иностранных партнеров быть разумными и спокойными - и проиграть, или сразу начать воевать", - сказал он.

В тоже время глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможном вооруженном конфликте РФ с Белоруссией "явной чушью" и "дешевой пропагандой".

Как сообщало издание "Комментарии", Беларусь не собирается отказываться от закупок нефти за пределами России, несмотря на то, что это сырье будет обходиться дороже.

По словам Лукашенко, Минск продолжит диверсифицировать закупки, чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях.



Напомним, 29 ноября посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, что Россия и Беларусь согласовывают соглашение об интеграции, которая предусмотрена договором от 1999 г.



Также мы писали о том, что в России не обсуждалась возможность внесения правок в Конституцию, которые бы позволили входить всостав России отдельным регионам Украины и Беларуси.

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