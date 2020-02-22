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Эксперт, готовившая отчет Кабмина, послала всех на...

Анастасия Магонова нецензурно отреагировала на критику в свой адрес

сегодня, 10:31 621
Автор:

• Наталья Шевченко

Эксперт, готовившая отчет Кабмина, послала всех на...

Директор фирмы Magonova&Partners Анастасия Магонова нецензурно отреагировала на внимание к своей личности и с матами обратилась к экспертам, которые раскритиковали ее работу. Об этом Магонова написала на своей странице в Facevook.

Магонова отметила, что свою работу считает выполненной. "Поэтому официально заявляю, что презентацию мы сделали крутую. Команда, как всегда, сработала на 200%. Уважаемые "эксперты", fuck you if you know what I mean", - написала она.

Она отметила, что готовить отчет для Кабмина было нелегко "поскольку сверки были 4 раза за ночь.

 

Как сообщало издание "Комментарии", несамостоятельность Кабмина возмутила депутатов, а пиарщица, на которую обрушилась лавина критики, рассказала, каково это ночами работать над отчетом для премьера Гончарука.

В Сети возник скандал из-за презентации отчета правительства Алексея Гончарука, который премьер-министр планирует на днях представить в Раде. Как оказалось, презентацию в виде слайд-шоу для правительства подготовило пиар-агентство Magonova & Partners. Однако несамостоятельность Кабмина не устроила некоторых "слуг" и вызвала волну народного хейта.

 


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Источник: https://comments.ua/
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