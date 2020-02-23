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«Было бы здорово для всего мира»: Трамп хочет, чтобы Украина и Россия нашли общий язык

Президент США Дональд Трамп выразил мнение относительно отношений Украины и России

сегодня, 21:30
Автор:

• Таисия Ерохина

«Было бы здорово для всего мира»: Трамп хочет, чтобы Украина и Россия нашли общий язык

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не против, если бы Украина и Россия наладили двусторонние отношения. Об этом он заявил на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию, передает преспул Белого дома.

Так, президент США, комментируя перспективы украинско-российских отношений, считает, что странам следует поладить.

"Мне бы хотелось, чтобы они собрались вместе. Если бы они собрались вместе в том смысле, что они поладили друг с другом, это было бы здорово для всего мира", - сообщил преспул Белого дома.

Напомним, Трамп намерен выделить сотни миллионов долларов на противодействие России. Так, Белый Дом опубликовал проект бюджета на 2021 год, в котором предлагается выделить свыше 760 млн долларов на помощь государствам Европы и Азии для противодействия российскому влиянию. Средства пойдут на наращивание возможностей стран-союзников США в области безопасности и снижение использования российского вооружения. А также на противодействие пропаганде и дезинформации.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Путин хочет, чтобы Украина и Россия "помирились".


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Источник: https://publicpool.kinja.com/subject-wh-pool-report-7-final-quotes-1841872392
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