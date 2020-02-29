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С 1 марта для поездок в Россию украинцам потребуется загранпаспорт

Загранпаспорт Украины будут проверять только на выезде из страны, а при въезде достаточно будет внутреннего паспорта или свидетельства о рождении.

сегодня, 15:47
Автор:

• Антон Варанов

С 1 марта для поездок в Россию украинцам потребуется загранпаспорт

В пятницу, 28 февраля, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц напомнили о том, что с 1 марта при выезде с территории Украины в Россию украинцам потребуется загранпаспорт. Соответствующее постановление Кабмина №1056 приняли еще 18 декабря 2019 года, оно вступает в силу с 1 марта 2020 года.

В МинВОТ снова рассказали, что пересечение украинской границы через неподконтрольные пункты пропуска является нарушением закона, но, несмотря на запрет, украинцы продолжают таким способом ездить в Россию.

Также в министерстве напомнили жителям временно оккупированных территорий о необходимости оформления загранпаспорта или соответствующего пропуска во избежание проблем с пересечением украинской границы.

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Как отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, такое решение должно сократить время прохождения пограничного контроля за счет проверки загранпаспорта с помощью специальных сканеров. Нововведение не распространяется на въезжающих в Украину с территории Российской Федерации — в этом случае пограничники будут пропускать украинцев и по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении.

Как сообщал портал "Комментарии", глава МИД Пристайко пояснил преимущества поездки в Россию по загранпаспортам.


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Источник: https://mtot.gov.ua/ua/z-1-bereznja-2020-roku-ukraiinci-ne-zmojut-peretinati-derjavni-kordon-z-ukraiini-v-rosisku-federaciju-na-pidstavi-pasporta-gromadjanina-ukraiini-abo-svidoctva-pro-narodjennja
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