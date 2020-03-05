"Меняйте правила, а не лица": Вакарчук объяснил, почему партия "Голос" покинула зал Верховной Рады

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9088.10
ETH/USD
231.84
LTC/USD
62.19
USD/UAH
24.82
EUR/UAH
27.71
RUB/UAH
0.37
Парламентская партия "Голос" обратилась к главе государства Владимиру Зеленскому и монобольшинству "Слуга Народа" с просьбой назначать на государственные должности людей, которые имеют свою точку зрения, а не просто выполняют волю начальства. Об этом лидер партии Святослав Вакарчук заявил в кулуарах Верховной Рады после того, как "Голос" всем составом покинул внеочередное заседание парламента, на котором происходило голосование за нового главу правительства и весь Кабмин.
Нардеп и музыкант отметил, что таким образом его однопартийцы заявили свою позицию и несогласие с происходящими переменами, в которых не видят фактического смысла.
"Если украинская власть не научится принимать людей со своей, действительно государственной позицией, а только таких, которых называют "YES-men", то с новым правительством произойдет то же, что и с предыдущим. Со всем уважением к тем людям, которые там были, они должны брать на себя ответственность, быть политическими деятелями, а не "котами в мешке", - обозначил Вакарчук.
Таким образом политик отметил, что новый Кабмин не приведет к улучшениям в стране, а станет лишь очередным звеном в цепи неэффективной работы.
"Если вы декларируете изменения, то перестаньте менять лица, а начните с новых правил. Потому что вы будете менять лица постоянно, а ситуация будет все хуже и хуже. Услышьте нас, пожалуйста", - призвал Вакарчук.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты сделали прогнозы о первоочередных задачах Кабмина во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости