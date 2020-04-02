Посол Южной Кореи объяснил, что должна сделать Украина для вступления в G20

Посол Южной Кореи в Украине Квон Ки Чанг дал интервью изданию "Комментарии", в котором среди прочего рассказал о перспективах и шансах вступления Украины в организацию стран G20.

Посол рассказал, что с увеличением числа членов в любой организации эффективность принятых решений и скорость их принятия резко падают, а при недостаточном количестве членов возникает вопрос легитимности решений. Важно находить баланс, поэтому образовалась G20 — встреча министров финансов крупных экономик — для скорейшего преодоления мирового экономического кризиса.

Квон Ки Чанг понял, что интервьюер ведет разговор о вступлении Украины в G20, и заявил, что это вполне возможно. Для этого у нашей страны уже есть большая территория и достаточное количество населения, но проблема в недостаточном мировом экономическом весе на данный момент. В Европе членами G20 являются Великобритания, Германия, Италия, Франция, Испания и Россия. Украинской экономике нужно расти гораздо быстрее, чем сейчас, и главное — расти постоянно с приростом хотя бы в 6-7% в год. Тогда, по словам посла, можно будет поставить вопрос о расширении G20 и вступлении в организацию Украины.

В полном интервью посол Южной Кореи в Украине Квон Ки Чанг ответил и на другие вопросы издания "Комментарии".

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