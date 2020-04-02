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Зеленский по телефону с президентом Евросовета искал способы борьбы с вирусом COVID-19

Украинский гарант Владимир Зеленский выразил соболезнования по всем умершим от коронавируса в странах Евросоюза

сегодня, 18:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

Зеленский по телефону с президентом Евросовета искал способы борьбы с вирусом COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем на предмет пандемии коронавируса COVID-19 и обсудил дальнейшие перспективы по борьбе с ней. Об этом передает пресс-служба Офиса украинского гаранта.

"Желаю вам крепкого здоровья. Украина выражает искреннюю поддержку вам и членам Европейского Союза в это нелегкое время. Мы разделяем боль тысяч европейцев, потерявших близких людей, и желаем скорейшего выздоровления тем, кто борется с недугом", - обратился к дипломату глава государства.

Зеленский обозначил, что для украинской экономики крайне важно сохранения со стороны Евросоюза "зеленых коридоров" для экспорта  и торговли,  а также оценил пути решения ЕС  для борьбы с распространением пандемии в Европе и преодоления негативных экономических последствий.

В свою очередь, Шарль Мишель положительно отметил недавнее принятие украинским парламентом законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности.

"Наш парламент, несмотря на пандемию коронавируса и заражения болезнью нескольких народных депутатов, все-таки заседал до поздней ночи, чтобы проголосовать за необходимые законы, в частности земельную реформу. Ничего не меняется, мы продолжаем наш курс", - констатировал гарант.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что принятие ключевых законов на последнем внеочередном заседании Верховной Рады буквально спасло украинскую экономику от падения  в дефолт.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-proviv-telefonnu-rozmovu-z-prezidentom-y-60473
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