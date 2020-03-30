"Сняли маски": Зеленский призвал Раду не допустить дефолт, Порошенко его поддержал

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6321.45
ETH/USD
131.97
LTC/USD
38.76
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
31.55
RUB/UAH
0.36
Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов поддержать проект закона по отдельным вопросам функционирования банковской системы, так как такая норма не позволит стране погрузиться в дефолт. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства поблагодарил всех народных избранников, которые продолжают работать на фоне пандемии и попросил, несмотря на политические разногласия, поддержать законопроекты про рынок земли и банковскую систему.
"Я привык говорить откровенно, поэтому сниму на минутку медицинскую маску. У нас у всех есть множество вопросов к тому или иному законопроекту, но сегодня мы не должны делиться по фракциям, так как от нас зависит, будет ли важнейшая поддержка от МВФ для нашей экономики", - призвал Зеленский.
На этот призыв отозвался и лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко, который также выступил без маски, чтобы все присутствующие могли видеть его лицо.
"Не хочу сейчас поднимать вопрос о том, каким именно образом мы оказались на пороге дефолта. но допустить его нельзя. Я призываю поддержать банковский законопроект", - обозначил глава фракции.
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко тоже вышла за трибуну без маски, последовав примеру своих коллег, но риторика ее была противоположной.
"Это законопроект, который де-факто демонстрирует отношение к Украине как к банановой республики. Здесь нарушается статус Украины как правового государства. Нас сейчас загоняют те, кто был марионетками, в глухой угол и я призываю не голосовать за этот закон. Это будет проверка на патриотичность", - заключила политик.
После громких выступлений депутаты перешли к голосованию и поддержали законопроект большинством голосов.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня в Верховной Раде назначили новых министров ключевых ведомств.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости