Отозванный посол Грузии отправлен на карантин

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, который отозван из Киева для консультаций, находится в двухнедельном обязательном карантине в Тбилиси. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на грузинские СМИ.

В свою очередь, грузинский МИД отметил, что посол вылетел из Киева в Минск, а оттуда уже был направлен в Тбилиси согласно всем защитным мерам, предупреждающим заражение коронавирусом COVID-19.

"Наш посол Теймураз Шарашенидзе прибыл в Тбилиси вчера. Как и все пассажиры, прибывающие в международный тбилисский аэропорт, он пройдет двухнедельный обязательный карантин под наблюдением медиков", - сообщили в министерстве.

Ранее отмечалось, что глава правительства Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения главой комитета по реформам Михаила Саакашвили, хотя подчеркнул, что последний находится в уголовном розыске на родине.

Портал "Комментарии", в свою очередь, обращался к экспертам для попытки проанализировать, как именно будут выстраиваться международные отношения Украины и Грузии во время работы Саакашвили в украинском правительстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!