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Отозванный посол Грузии отправлен на карантин

Посол Грузии Теймураз Шарашенидзе, отозванный из Киева в связи с назначением Саакашвили в Кабмине, находится в двухнедельной обсервации

сегодня, 14:40
Автор:

• Екатерина Белоброва

Отозванный посол Грузии отправлен на карантин

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, который отозван из Киева для консультаций, находится в двухнедельном обязательном карантине в Тбилиси. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на грузинские СМИ.

В свою очередь, грузинский МИД отметил, что посол вылетел из Киева в Минск, а оттуда уже был направлен в Тбилиси согласно всем защитным мерам, предупреждающим заражение коронавирусом COVID-19.

"Наш посол  Теймураз Шарашенидзе прибыл в Тбилиси вчера. Как и все пассажиры, прибывающие в международный тбилисский аэропорт, он пройдет двухнедельный обязательный карантин под наблюдением медиков", - сообщили в министерстве.

Ранее отмечалось, что глава правительства Грузии Георгий Гахария заявил,  что Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения главой комитета по реформам Михаила Саакашвили, хотя подчеркнул, что последний находится в уголовном розыске на родине.

Портал "Комментарии", в свою очередь, обращался к экспертам для попытки проанализировать, как именно будут выстраиваться международные отношения Украины и Грузии во время работы Саакашвили в украинском правительстве.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/otozvannyy-kieva-posol-gruzii-proydet-karantin-1589367981.html
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