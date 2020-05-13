Отозванный посол Грузии отправлен на карантин

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Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, который отозван из Киева для консультаций, находится в двухнедельном обязательном карантине в Тбилиси. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на грузинские СМИ.
В свою очередь, грузинский МИД отметил, что посол вылетел из Киева в Минск, а оттуда уже был направлен в Тбилиси согласно всем защитным мерам, предупреждающим заражение коронавирусом COVID-19.
"Наш посол Теймураз Шарашенидзе прибыл в Тбилиси вчера. Как и все пассажиры, прибывающие в международный тбилисский аэропорт, он пройдет двухнедельный обязательный карантин под наблюдением медиков", - сообщили в министерстве.
Ранее отмечалось, что глава правительства Грузии Георгий Гахария заявил, что Грузия не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения главой комитета по реформам Михаила Саакашвили, хотя подчеркнул, что последний находится в уголовном розыске на родине.
Портал "Комментарии", в свою очередь, обращался к экспертам для попытки проанализировать, как именно будут выстраиваться международные отношения Украины и Грузии во время работы Саакашвили в украинском правительстве.
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