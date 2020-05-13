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"Украина обеспокоена": МИД сообщил о переговорах Козака в Берлине по Донбассу без участия украинской стороны

Украинский МИД получил сведения о встрече куратора Кремля по Донбассу Дмитрия Козака, который прибыл сегодня в Берлин

сегодня, 19:23
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Украина обеспокоена": МИД сообщил о переговорах Козака в Берлине по Донбассу без участия украинской стороны

Заместитель главы Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак, который прибыл сегодня в столицу Германии для обсуждения дальнейших перспектив урегулирования ситуации на Донбассе, проводит встречу с немецким руководством без участия представителей от Украины. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на источники в украинском МИД.

"Тема визита - урегулирование на Донбассе. Немцы хотят лучше понимать его позицию и возможности движения вперед", - указано в сообщении.

Отмечается, что российские СМИ писали, что Козака пригласили на переговоры, поскольку "не все можно обсудить в формате телеконференции". Встреча куратора Кремля по направлению Донбасса будет проходить с заместителем канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Напомним, ранее портал "Комментарии" анализировал ситуацию на Донбассе на фоне вооруженных действий, кризисной стагнации экономики и усугубившейся эпидемиологической ситуацией с коронавирусом.

Многие жители временно-оккупированных территорий уже сейчас лишились источника существования. Никто ведь не знает, как долго будут закрыты КПВВ. К тому же, всё это еще больше отдаляет оккупированный Донбасс от остальной Украины. Особенно на фоне того, что правительство России, несмотря на антивирусные меры, разрешило жителям ОРДЛО въезд в РФ. И в очередной раз уколов Киев "экономической и транспортной блокадой", которую украинские власти применили к неподконтрольному Донбассу. Ход манипулятивный, пропагандистский, но такие вещи прекрасно работают.

До недавнего времени жители той же "ДНР" активно ездили специальными автобусными рейсами в Ростовскую область, в том числе – за российскими паспортами. Согласно данным украинской разведки, за первую неделю апреля туда-обратно перевезли более двух тысяч человек. Лишь на днях стало известно, что с 13 апреля такие вояжи прекратятся – до стабилизации ситуации с коронавирусом. При этом прием документов на российские паспорта в ОРДЛО продолжается.






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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/peregovory-kozakom-berline-prohodyat-predstaviteley-1589384987.html
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