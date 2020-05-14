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Кулеба успокоил волнения на счет переговоров по Донбассу без участия украинской стороны

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, визит российского куратора по Донбассу Дмитрия Козака в Берлин не несет никакой опасности для выполнения условий мирных договоренностей

сегодня, 14:53
Автор:

• Екатерина Белоброва

Кулеба успокоил волнения на счет переговоров по Донбассу без участия украинской стороны

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что его ведомству было заранее известно о визите замруководителя Администрации российского президента Дмитрия Козака по направлению Донбасса в Берлин, а потому никаких беспокойств в связи с тем, что на переговорах не присутствовала украинская сторона, нет. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на слова самого Кулебы.

Так, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Козака приглашали на переговоры в Берлин из-за отсутствии прогресса в выполнении минских соглашений, а также в связи с активным подходом украинской стороны, которая, , предлагает новые инициативы, в частности, повысить уровень представительства Трехсторонней контактной группы.

"Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча. Кстати, именно по этой логике мой немецкий коллега министр Маас (глава МИД Германии, - прим. ред.) смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова. Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. У нас с партнерами действует правило - мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет", - заключил Кулеба, добавив,  что Украина благодарна немецкой стороне за усилия по привлечению России к диалогу и поиску конструктива.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прессе появилась информация, дескать, в украинском МИД обеспокоены отсутствием стороны-участницы вооруженного конфликта на Донбассе во время диалога с российским дипломатом Козаком.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kuleba-peregovorah-kozaka-berline-igrah-nashey-1589445480.html
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