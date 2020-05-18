Куда зашли переговоры по Донбассу: диалог с Россией и тупик Минского и Нормандского форматов

В мае забурлило вокруг "Минска". То кремлевский переговорщик Дмитрий Козак рванул в Берлин. Теперь туда же собираются руководитель Офиса президента Украины (ПОУ) Андрей Ермак вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой – на консультации по эффективности работы "нормандского" и "минского" переговорных форматов.

Также украинская сторона намерена на следующей встрече ТКГ в формате видеоконференции представить группу представителей ОРДЛО. В свою очередь "министр иностранных дел" квазиобразования "ДНР" Наталья Никонорова заявила, что "Украина должна начать прямой диалог" Л/ДНР или же "выйти из Минских соглашений". В связи с последними событиями и столь громкими заявлениями эксперты оценили для издания "Комментарии" ситуацию с переговорами вокруг урегулирования конфликта на Донбассе.

Сдвинуть процесс с "мертвой точки"



Доктор политических наук Игорь Пиляев напоминает, что Минские договоренности ‒ это политические, а не юридические документы, поскольку никакие внутригосударственные процедуры по их ратификации парламентом, президентом или правительством не предусмотрены и ни в Украине, ни в России не осуществлялись. Никакого институционально-правового механизма по толкованию и урегулированию спорных точек зрения сторон на выполнение данных договоренностей также не предусмотрено.

"Таким образом, выполнение Минских соглашений ‒ это целиком вопрос политической воли субъектов Минского и связанного с ним Нормандского процесса, – отмечает Игорь Пиляев. – Плюс, конечно, позиция США и ЕС, которые, наряду с Украиной и Российской Федерацией, являлись сторонами самого первого политического документа касательно принципов урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе ‒ Женевского заявления от 17 апреля 2014 года".

Эксперт подчеркивает, что сегодня большинство подписантов первого (сентябрь 2014 года) и второго (февраль, 2015 год) Минских соглашений ‒ кто политически, а кто и физически ‒ вышли из игры.

"Всё это дает новым политическим лицам, так или иначе причастным к Минскому процессу, возможности трактовать их так, как те считают нужным в данный момент, особо не заботясь о букве самих соглашений, – поясняет доктор политических наук. – Украинская сторона на Минских переговорах, формально подтверждая готовность к выполнению соглашений, фактически предлагает их коренным образом пересмотреть. Ведь ключевые пункты последних (по конституционной реформе с учетом особенностей ОРДЛО и по передаче Украине контроля за границей после проведения местных выборов в ОРДЛО, - ред.) прямо противоречат нынешней официально заявленной переговорной позиции Украины. Эту позицию на днях официально поддержал Госдепартамент США".

По сути, это означает, что все предыдущие дипломатические усилия по политическому и всеобъемлющему мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, включая Минские соглашения и согласование формулы Штайнмайера относительно алгоритма их выполнения, "идут в песок", считает Игорь Пиляев. И переговоры ‒ как в Минском, так и в Нормандском формате ‒ находятся в тупике.

"В этих условиях весьма сомнительно, чтобы анонсированное Киевом в одностороннем порядке расширение и повышение уровня представительства украинской стороны в Трехсторонней контактной группе, в том числе за счет жителей Донбасса, находящихся на подконтрольной Киеву территории, сдвинуло Минский процесс с политической "мертвой точки". А без политического урегулирования ожидать не то что мира, но даже устойчивого перемирия на Донбассе, вряд ли реалистично", – резюмирует Игорь Пиляев.

Ключевые фигуры



Эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего (УИБ) Ираклий Джанашия задаётся вопросом: доволен ли народ Украины людьми, которые его представляют, и можно ли этим людям доверять, чтобы они отвечали интересам страны.

"Судя по реакции населения, ответ на это – нет, – отмечает эксперт. – Я не думаю, что Ермак борется за интересы Украины. Если Кулебе население более-менее доверяет представлять свои интересы, то Ермак показал себя крайне токсичным в этих вопросах".

Также эксперт напоминает информацию министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, что РФ "пригласила" на заседание ТКГ так называемых представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Владислава Дейнего и Наталью Никонорову, которые имеют гражданство Российской Федерации.

"Так с кем мы будем там разговаривать? С представителями ОРДЛО или РФ? Если с ОРДЛО, то почему их представители – российские граждане? – вопрошает Ираклий Джанашия. – Я, да и не только я, не понимаю, куда мы движемся во время этих переговоров. Нет адекватной информации, которая подается населению. Нет четкого понимания, что там вообще происходит. Хаос, сокрытие данных, цирк, ширма. И это само по себе – показатель…"

Иной формат



Украина демонстрирует России, что если та не пойдет на реальные подвижки в решении конфликта, то Минск может стать площадкой для консультаций общественности, затягиванием времени, а реальное решение проблемы может быть перенесено в другой формат, считает глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш.

"Не зря Резников вспомнил об обязательствах США и Британии по Будапештскому меморандуму, – говорит Сергей Гармаш. – Кремль должен увидеть, что в результате его бескомпромиссности он может потерять то, ради чего затеял этот конфликт – особый статус (по Путину – автономию) Донбасса. Кроме того, на несговорчивость Москвы Киев может ответить своей несговорчивостью в плане консультаций с представителями ОРДЛО, низводя их до уровня простых переселенцев, которыми намерен разбавить их представительство. Что бьет по еще одной цели Кремля – преданию "ДНР-ЛНР" субъектности".

По мнению эксперта, это – правильные шаги. При этом Сергей Гармаш подчеркивает, что президент Зеленский еще не излечился от комплекса "миротворчества" – и скорее блефует, чем идет на реальный разговор с Москвой с позиции силы.

"Проблема в том, – продолжает эксперт, – что Киев хочет подвижек в переговорах, а любые подвижки возможны только при наличии компромиссов. И Киев заранее настроен на эти компромиссы с Москвой, ради того, чтоб та пошла на компромиссы с ним. Кремль видит это. И использует против нас. Например, на следующей встрече ТКГ будет обсуждаться регламент работы и механизм официального закрепления решений группы. Это идея Москвы. Если мы допустим ошибку, и консультации станут обязательствами для Украины на фоне того, что Москва по-прежнему не будет признавать себя стороной конфликта (а значит, – и обязательств со своей стороны), то это может дорого нам обойтись".

Сергей Гармаш считает что Киев должен принципиально настаивать на признании Москвой и нашими западными партнерами России – стороной конфликта. И после этого вести переговоры именно с Россией.

"Представители ОРДЛО могут консультировать стороны, но не участвовать в переговорах, что де-факто, происходило, – подчеркивает эксперт. – Пока этого не произойдет, переговоры в Минске непонятно с кем – опасны и бессмысленны".

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