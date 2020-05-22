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Саакашвили заявил, что причастен к назначению Байдена вице-президентом США

По словам Саакашвили, вице-президентом США в Байден стал вскоре после поездки в Грузию в 2009 году

сегодня, 12:00
Автор:

• Елена Волкова

Саакашвили заявил, что причастен к назначению Байдена вице-президентом США

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который с недавних пор возглавляет Исполнительный комитет Национального совета реформ, заявил о том, что причастен к назначению Джозефа Байдена вице-президентом Соединенных Штатов Америки. Об этом Саакашвили сказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

По словам Саакашвили, вице-президентом США в Байден стал вскоре после поездки в Грузию в 2009-м. И, по словам украинского политика, он якобы имел отношение к новой должности Байдена, с которым уже долгое время дружит. 


“Когда было нападение на Грузию, Барак Обама сделал заявление, которое сделало его непопулярным. Он был кандидатом в президенты, но у него еще не было вице-президента. И Байден, как опытный демократ, который меня знал, а мы дружили до этого лет 10, прилетел до этого в Грузию. Он вернулся обратно, и через 10 дней его назначили кандидатом вице-президенты. То есть какое-то отношение я к этому имел", — говорит Саакашвили.


Ранее “Комментарии” сообщали, что после назначения Михеила Саакашвили в Исполнительный комитет реформ, который расположен при Офисе президента, Грузия решила отозвать из Украины своего посла. Пока только для консультаций, о чем сообщил глава МИД Давид Залкалиани. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский высказался о такой реакции Грузии, назвав ее ошибочной. По словам Зеленского, назначение Саакашвили главой комитета реформ - это наш внутренний вопрос. Мол, экс-президент Грузии имеет украинский паспорт, а кадровые изменения и реформы в нашей стране касаются только ее жителей. Несмотря на конфликт, президент считает взаимоотношение Украины и Грузии прекрасными.


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