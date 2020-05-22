ГБР вызвало Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос пятого президента Украины и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко 26 мая 2020 года. Об этом стало известно сегодня, 22 мая.



Согласно сообщению на сайте ГБР, Порошенко вызывают на допрос в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств. В частности, политика планируют допросить по делу контрабанде коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников.

Ранее "Комментарии" писали, что из-за так называемых пленок Деркача в Офисе генпрокурора в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко открыли еще одно уголовное дело о госизмене. СМИ сообщают о том, ОГП внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по "пленкам Деркача". Расследование проводят по ч. 1 ст. 111 "Государственная измена" и ч.2 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением” УК. Источник говорит о том, что к материалам производства приобщат флешку с аудиозаписями, которую предоставил Андрей Деркач, где звучат голоса якобы пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

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