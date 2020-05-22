ГБР вызвало Порошенко на допрос

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Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос пятого
президента Украины и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко 26 мая 2020 года. Об этом
стало известно сегодня, 22 мая.
Согласно сообщению на сайте ГБР, Порошенко вызывают на допрос в качестве свидетеля
по одному из ряда уголовных производств. В частности, политика планируют
допросить по делу контрабанде коллекции культурных ценностей, которая состоит
из 43 картин всемирно известных художников.
Ранее "Комментарии" писали, что из-за так называемых пленок Деркача в Офисе
генпрокурора в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко открыли еще
одно уголовное
дело о госизмене. СМИ сообщают о том, ОГП внес сведения в Единый реестр
досудебных расследований по "пленкам Деркача". Расследование проводят по ч. 1
ст. 111 "Государственная измена" и ч.2 ст. 364 "Злоупотребление властью или
служебным положением” УК. Источник говорит о том, что к материалам производства
приобщат флешку с аудиозаписями, которую предоставил Андрей Деркач, где звучат
голоса якобы пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра
Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона
Керри.
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