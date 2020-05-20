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Из-за пленок Деркача против Порошенко открыли второе уголовное дело о госизмене, - СМИ

Инсайдеры говорят о том, что из-за пленок Деркача с разговором якобы пятого президента Украины Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри в Офисе генпрокурора открыли уголовное производство

сегодня, 10:00
Автор:

• Елена Волкова

Из-за пленок Деркача против Порошенко открыли второе уголовное дело о госизмене, - СМИ

Из-за так называемых пленок Деркача в Офисе генпрокурора в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко открыли еще одно уголовное дело о госизмене. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники. 

СМИ сообщает о том, ОГП внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по "пленкам Деркача". Расследование проводят по ч. 1 ст. 111 “Государственная измена” и ч.2 ст. 364 “Злоупотребление властью или служебным положением” УК. Источник говорит о том, что к материалам производства приобщат флешку с аудиозаписями, которую предоставил Андрей Деркач, где звучат голоса якобы пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

Напомним, эти аудиозаписи разговоров внефракционный депутат Андрей Деркач опубликовал накануне. Их же передал в Госбюро расследований. Там также пообещали записи прослушать и решить, как быть с ними далее. На записях, утверждает Деркач, - разговор Порошенка и Байдена. Байден якобы просит не вмешиваться в деятельность компании "Burisma" и просит уволить тогдашнего генпрокурора Шокина. Взамен, обещает миллиард долларов кредитных гарантий США в помощь Украине. Записи датированы 2015-2016 годами. Их, говорит нардеп, ему предоставили журналисты-расследователи. Кто именно - не уточняет. 

Разобраться, так ли все было, как говорит депутат, и планируют в Верховной Раде, сказал Дмитрий Разумков.

"Есть инициатива создать такую ТСК. Она рассмотрит вопросы, поднятые во время пресс-конференции", - добавил глава Верховной Рады. 

Тем временем, в "Европейской солидарности", которую возглавляет Порошенко, заявили, что это "российская провокация" и ничего общего с реальностью записи не имеют. Они якобы призваны ударить по отношениям Украины и США и дискредитировать Джо Байдена накануне президентских выборов в США. Он, напомним, главный оппонент нынешнего президента Дональда Трампа. И по данным различных соцопросов у Байдена пока шансов победить на выборах в ноябре больше.


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Источник: https://www.unian.net/politics/plenki-derkacha-na-petra-poroshenko-zaveli-eshche-odno-delo-o-gosizmene-novosti-ukraina-11003537.html?_ga=2.148594743.1083304657.1589956972-503438572.1585228510
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