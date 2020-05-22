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СБУ продлила запрет на въезд в Украину лидеру КПРФ Зюганову и продюсеру Фадееву

Список СБУ пополнился террористами, пропагандистами и участниками незаконных вооруженных формирований

сегодня, 14:57
Автор:

• Татьяна Веремеева

СБУ продлила запрет на въезд в Украину лидеру КПРФ Зюганову и продюсеру Фадееву

В течение последнего месяца Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию нашей страны 41 иностранному гражданину. Среди лиц, которым запретили въезд в Украину российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Среди этих лиц 19 членов международных террористических организаций, 16 пропагандистов сепаратизма, 4 неонациста, 2 участника незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, лидеру Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадию Зюганову продлен запрет, а российскому продюсеру Максиму Фадееву запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Ране "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины обнаружила и задержала в Ивано-Франковске хакера, известного по всему миру под ником Sanix. В начале прошлого года преступник привлек внимание мировых экспертов по кибербезопасности, разместив на одном из форумов объявление о продаже базы данных из 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей. В январе 2019 года The Guardian, Forbes и Newsweek писали о нем, канал Italia 1 посвятил ему целую программу, потому что база данных, которую хакер выставил на продажу, была "самым большим из когда-либо украденных массивов данных".


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