СБУ продлила запрет на въезд в Украину лидеру КПРФ Зюганову и продюсеру Фадееву

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В течение последнего месяца Служба безопасности Украины (СБУ) запретила
въезд на территорию нашей страны 41 иностранному гражданину. Среди лиц, которым
запретили въезд в Украину российские пропагандисты, члены террористических
организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма. Об этом сообщает пресс-служба
СБУ.
Среди этих лиц 19 членов международных террористических организаций, 16
пропагандистов сепаратизма, 4 неонациста, 2 участника незаконных вооруженных
формирований.
Кроме того, лидеру Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадию Зюганову продлен запрет, а российскому продюсеру Максиму Фадееву запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.
Ране "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины обнаружила и задержала
в Ивано-Франковске хакера, известного по всему миру под ником Sanix. В
начале прошлого года преступник привлек внимание мировых экспертов по
кибербезопасности, разместив на одном из форумов объявление о продаже базы
данных из 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных
паролей. В январе 2019 года The Guardian, Forbes и Newsweek писали о нем, канал
Italia 1 посвятил ему целую программу, потому что база данных, которую хакер
выставил на продажу, была "самым большим из когда-либо украденных массивов
данных".
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