В Грузии обозначили, как будут развиваться отношения с Украиной при Саакашвили

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Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сделал заявление о стратегическом партнерстве с Украиной после назначения заочно осужденного в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили в Нацсовет по реформам при премьер-министре Денисе Шмыгале. Об этом сообщает издание "Грузия Онлайн".
При этом Залкалиани обозначил, что в Украину уже в скором времени вернется грузинский посол, который был временно отозван для обсуждения проблематики, связанной с назначением Саакашвили.
"У нас много похожих проблем, таких как оккупация территорий нашей страны, европейская и евроатлантическая интеграция, общие позиции в рамках ГУАМ - это пересматриваться не будет", - указал глава МИД Грузии, охарактеризовав политические отношения с Украиной.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грузия заявила о готовности вернуть посла Теймураза Шарашенидзе в Украину в случае, если последняя предпримет инициативу со своей стороны.
"Мы будем следить за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, тогда будет принято решение о дате возвращения посла в Украину", - заявили в МИД Грузии.
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