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Главная Новости Политика внешняя политика В Грузии обозначили, как будут развиваться отношения с Украиной при Саакашвили
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В Грузии обозначили, как будут развиваться отношения с Украиной при Саакашвили

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани отметил, что стратегическое партнерство с Украиной не прекратится, несмотря на присутствие экс-президента Михаила Саакашвили в правительстве

27 мая 2020, 19:58
Автор:

Екатерина Белоброва

В Грузии обозначили, как будут развиваться отношения с Украиной при Саакашвили

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сделал заявление о стратегическом партнерстве с Украиной после назначения заочно осужденного в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили в Нацсовет по реформам при премьер-министре Денисе Шмыгале. Об этом сообщает издание "Грузия Онлайн".

При этом Залкалиани обозначил, что в Украину уже в скором времени вернется грузинский посол, который был временно отозван для обсуждения проблематики, связанной с назначением Саакашвили.

"У нас много похожих проблем, таких как оккупация территорий нашей страны, европейская и евроатлантическая интеграция, общие позиции в рамках ГУАМ - это пересматриваться не будет", - указал глава МИД Грузии, охарактеризовав политические  отношения с Украиной. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грузия заявила о готовности вернуть посла Теймураза Шарашенидзе в Украину в случае, если последняя предпримет инициативу со своей стороны. 

"Мы будем следить за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, тогда будет принято решение о дате возвращения посла в Украину", - заявили в МИД Грузии.




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Источник: https://www.apsny.ge/2020/pol/1590627270.php
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