Зеленскому предлагают ликвидировать должность Президента Украины

Главе Украины Владимиру Зеленскому поступило предложение о ликвидации должности Президента. Об этом свидетельствует петиция № 22/081236-эп, размещенная на официальном портале главы государства. По мнению автора этого обращения должность руководителя государства является лишней и особенно опасной для страны.

"Предлагаю ликвидировать должность Президента Украины, как лишнюю и особенно опасную должность для государства Украина. Это подтверждает история независимой Украины с 1991 года и сегодня. Наш менталитет, это казацкий круг-парламент. А монарший-президентский строй изначально ненавичний и порочный для Украины ", - говорится в тексте документа.

Стоит отметить, что петицию опубликовали 20 декабря и уже она набрала 24 голоса из 25 тыс. необходимых. До окончания сбора подписей осталось 90 дней.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Слуги народа" в компании Зеленского отгуляли новогодний корпоратив. Депутатов развлекала 34-летняя украинская исполнительница Тина Кароль и популярная телеведущая Катя Осадчая.





