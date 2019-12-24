Зеленский назначил постоянного представителя в Совете Европы

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Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины в Совете Европы. Соответствующий указ №943/2019 размещен на сайте главы государства.
"Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы", - сказано в указе.
Борис Тарасюк — украинский политик и дипломат. Избирался депутатом Верховной Рады 4 — 8 созывов. Был руководителем миссии Украины при НАТО (1997-1998), дважды возглавлял Министерство иностранных дел (1998—2000, 2005—2007).
Напомним, 4 сентября Владимир Зеленский уволил с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу.
Как сообщал сайт "Комментарии", 19 декабря Владимир Зеленский назначил постоянным представителем Украины в Организации Объединенных Наций Василия Кислицу.
Ранее постпредом Украины в ООН был Владимир Ельченко, который был назначен послом Украины в США.
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