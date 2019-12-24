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Зеленский назначил постоянного представителя в Совете Европы

Зеленский уволил постпреда в Совете Европы Кулебу в сентябре

сегодня, 19:04
Автор:

• Мария Чиренко

Президент Владимир Зеленский своим указом назначил Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины в Совете Европы. Соответствующий указ №943/2019 размещен на сайте главы государства.

"Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы", - сказано в указе.

Борис Тарасюк — украинский политик и дипломат. Избирался депутатом Верховной Рады 4 — 8 созывов. Был руководителем миссии Украины при НАТО (1997-1998), дважды возглавлял Министерство иностранных дел (1998—2000, 2005—2007).

Напомним, 4 сентября Владимир Зеленский уволил с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу.

Как сообщал сайт "Комментарии", 19 декабря Владимир Зеленский назначил постоянным представителем Украины в Организации Объединенных Наций Василия Кислицу. 

Ранее постпредом Украины в ООН был Владимир Ельченко, который был назначен послом Украины в США.

Источник: https://www.president.gov.ua/documents/9432019-31605
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