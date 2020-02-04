«Самый лояльный в мире»: Зеленский рассказал о законе, вызвавшем скандал

Президент Владимир Зеленский заверил, что законопроект о рынке земель сельхозназначения, который находится на рассмотрении Верховной Рады, является самым лояльным. Об этом он заявил во время посещения "Укргазбанка", передает ТСН.



"Я вам хочу сказать, что такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет", - уверен Зеленский.



По словам главы государства, в Турции общество и фермеры также негативно относились к запуску рынка земли.



"Было много призывов разных телеканалах. У них была более жесткая система. Они открыли его (рынок земли) Для всех - и открыли полностью либерализовали… Они (Турция - ред.) максимально либерализовали экономику, и деньги пришли в страну", - рассказал Зеленский.



Ранее "Комментарии" писали, что законопроект об открытии рынка земли на данный момент соответствует всем основным требованиям заинтересованных сторон и вопросов по его принятию быть не должно.

"Было два самых больших вопроса: первый – по иностранцам, который мы решили. И второй – по уменьшению концентрации в 20 раз, с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч (предложение Владимира Зеленского об уменьшении концентрации сельскохозяйственной земли в одних руках, - ред.). Я думаю, ни у одного агрария нет каких-либо претензий касательно того, запускать ли рынок земли, предоставив право семи миллионам украинцев свободно распоряжаться своей собственностью", - сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Закон об открытии рынка земли будет рассматриваться во втором чтении на следующей сессии.





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