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Украина инициирует разведение сил на Донбассе по секторам

По словам Зеленского, каждый сектор перед отводом будут проверять наблюдатели ОБСЕ

сегодня, 15:46
Автор:

• Мария Чиренко

Украина инициирует разведение сил на Донбассе по секторам

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности предложил разведение сил на Донбассе по секторальному принципу. 

"Я хотел бы рассказать о предложении Украины о разведении сил по секторальному принципу. В соответствии с ним линия разграничения разбивается на секторы", - сказал глава государства.

При этом, по словам Зеленского, разведение сил будет постепенным, а переход к следующему сектору будет возможен только после проверки ОБСЕ на присутствие в секторе террористов.

Украинский президент также добавил, что в ближайшее время сообщит об этой инициативе участникам "нормандского формата".

Как сообщал сайт "Комментарии", 12 февраля на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске было предварительно согласовано разведение сил и средств от линии разграничения в районе Гнутово Донецкой области. 

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, потому что это противоречит Минским соглашениям и, по сути, заморозит конфликт.


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