"Коронавирус вмешался в кадровую политику Украины": у главы СНБО новый зам

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с угрозой эпидемии коронавируса назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Соловьева. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса главы государства.

"Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - указано в распоряжении за сегодняшнюю дату.



Отмечается, что Соловьев учился в Днепропетровской государственной медицинской академии им. И. Мечникова и Днепропетровском университете экономики и права, (специальность "экономика предприятий"). Ранее занимал должности главы Госслужбы лекарственных средств и изделий медназначения, главы Госинспекции по контролю качества лекарственных средств Минздрава Украины, главный госинспектор Украины по контролю качества лекарственных средств. До текущего назначения занимал должность заместителя министра здравоохранения Украины.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы, которые вынуждены оставаться в Китае из-за вспышки коронавируса обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой доставить их домой. По словам дипломата Максима Коваленко, трое из шести граждан не смогли попасть на борт во время предыдущей эвакуации, а остальные трое — те, кто изначально отказывался уезжать. Среди последних и модель Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из-за собаки.



Президент Украины Владимир Зеленский в связи с угрозой эпидемии коронавируса назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Соловьева. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса главы государства.

"Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - указано в распоряжении за сегодняшнюю дату.



Отмечается, что Соловьев учился в Днепропетровской государственной медицинской академии им. И. Мечникова и Днепропетровском университете экономики и права, (специальность "экономика предприятий"). Ранее занимал должности главы Госслужбы лекарственных средств и изделий медназначения, главы Госинспекции по контролю качества лекарственных средств Минздрава Украины, главный госинспектор Украины по контролю качества лекарственных средств. До текущего назначения занимал должность заместителя министра здравоохранения Украины.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы, которые вынуждены оставаться в Китае из-за вспышки коронавируса обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой доставить их домой. По словам дипломата Максима Коваленко, трое из шести граждан не смогли попасть на борт во время предыдущей эвакуации, а остальные трое — те, кто изначально отказывался уезжать. Среди последних и модель Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из-за собаки.



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