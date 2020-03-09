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"Культура это и есть наше государство": Зеленский выступил на церемонии награждения премии Шевченко

Президент и первая леди открыли торжественную церемонию, которая проходит сегодня в Киеве

сегодня, 22:02
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Культура это и есть наше государство": Зеленский выступил на церемонии награждения премии Шевченко

Во время открытия церемонии награждения премией им. Тараса Шевченко глава государства Владимир Зеленский поблагодарил всех номинантов и победителей, которые сделали знаменательный вклад в украинскую культуру. Видео с речью гаранта опубликовано на сайте его Офиса.

Обратившись со сцены к участникам церемонии, Зеленский обозначил, что для него и его супруги Елены это большая честь присутствовать на ней.

Кроме того гарант на историческом примере обозначил верховенство культуры для народа и целой страны.

"Что государство должно делать для культуры? Я расскажу очень короткую историю, хотя уверен, что многие ее знают. Во время Второй Мировой войны один из министров правительства Уинстона Черчилля предложил увеличить расходы на вооружение Британии за счет снижения затрат на культуру. Тогда мудрый правитель спросил у него: "А за что мы тогда воюем?" Уважаемые украинцы, сейчас мы воюем за наше государство, за нашу культуру. Потому что культура - это и есть государство, это и есть наш народ. Слава Украине", - отметил президент.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале, который возник из-за неоднозначной фотографии пресс-секретаря президента Юлии Мендель рядом с  ним для британского журнала The Guardian.


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