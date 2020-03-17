Зеленский против коронавируса: к чему могут привести рекомендации президента

Президент Украины предложил (и правительство поддержало) ряд новых ужесточающих мер в рамках борьбы с коронавирусом Covid-19. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие из них они считают уместными, а какие – нет, а также – прав ли Зеленский, настаивая, чтобы работа всех органов государственной власти (включая Верховную Раду) должна быть продолжена.

"Вопросы без ответа"

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний отмечает: "В своем обращении от 16 марта (акцентирую на дате, ведь, как я понимаю, монологи президента о короновирусном безумие теперь будут постоянными) Зеленский затерялся в логике действий и в отчаянии пытался скрестить прямоугольное с соленым. Но обо всем по порядку".

Традиционным "дорогим украинцам" президент сообщил о ситуации с заболеваемостью в стране и действиях государства по помощи в возвращении наших сограждан из других стран.

"Далее президент с экрана обратился к правительству, уже традиционно, хотя и в более формальной обстановке чем это он делал в форме вайна (Vine — мобильное приложение, позволяющее создавать 6-секундные видеоролики – прим. ред.) Алексею Гончаруку, – продолжает эксперт. – Президент предложил правительству принять решение об ограничении работы учреждений культуры, торговых центров, ресторанам, кафе, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Вопрос к президенту: кто и каким образом компенсирует бизнесу потери, какие решения приняты по поддержке малого и среднего бизнеса, который платит налоги и создает рабочие места в стране?"

Также принято решение запретить авиасообщение, железнодорожное и автобусное междугороднее и международное обслуживания пассажиров. Запрещена работа метрополитенов и ограничена работа общественного транспорта.

"Вопрос к президенту: сколько единиц наземного транспорта правительство выделило для обеспечения решения о закрытии метрополитена и ограничения количества пассажиров в общественном транспорте?" – интересуется Подорожний.

Также Зеленский дал поручение провести переговоры с МВФ о предоставлении помощи Украине в борьбе с коронавируса. И тут у эксперта вопрос: какую именно помощь президент ожидает от МВФ, если ситуация с эпидемией он называет не критической?

"Президент предлагает правительству разработать программу налоговых каникул и налоговых изменений, – продолжает препарировать обращение Зеленского эксперт. – Вопрос президенту: тезисы в последовательности "МВФ оказать помощь и введение налоговых каникул" означают, что международные организации должны компенсировать Украине неспособность собирать налоги и создавать достойные условия для украинского бизнеса?"

По словам Зеленского, пенсионеры, которые получают пенсию меньше 5000 гривен, получат доплату в размере тысяча гривен.

"Вопрос к президенту: почему пенсионеров снова "пользуют", а не осуществляют предусмотренную госбюджетом индексацию пенсий? – интересуется Подорожний. – Почему отменена и не предусмотрена введенная в 2019 году так называемая "тринадцатая" пенсия?"

Также глава государства предложил ввести режим чрезвычайной ситуации в Житомирской и Черновицкой областях. И вновь вопрос: будут ли вводиться такие режимы в каждой из областей, где выявят случаи заболевания коронавирусом?

По поводу запрета плановых операций в медицинских учреждениях также есть, что спросить. "Означает ли это, – вопрошает эксперт, – что все отделения будут перепрофилированы под инфекционные? И почему, если ситуация не критическая, запрещено осуществлять ожидаемые операции?"

Ужесточаются и меры касательно массовых мероприятий. Если ранее нельзя было собираться более 200, то теперь – более 10 человек. Кроме того, президент ратует за отмену обрядовых и церемониальных мероприятий.

"Будут ли получать чиновники, депутаты и другие государственные служащие доплаты за работу в чрезвычайных условиях, угрожающих их жизни и здоровью? Какую ответственность будут нести руководители церквей в случае, если в культовых сооружениях во время карантина не будет отменены религиозные мероприятия?" – продолжает сыпать вопросами кандидат философских наук.

Касательно запрета экспорта продуктов (по определенному правительством перечню) – тоже есть, что спросить. Кто будет компенсировать убытки, штрафы и компенсации (в случае судебных решений) предпринимателям, которые имеют подписанные экспортные контракты?

"Местные органы власти и органы местного самоуправления должны обеспечить работу магазинов, банков, АЗС, аптек и страховых компаний, органов государственной власти, инфраструктуры, полиции и учреждения здравоохранения, – перечисляет ЦУ президента эксперт. – Но кто возьмет на себя доставку к местам работы сотен тысяч людей в больших городах, если прекратится (ограничится) работа общественного транспорта?"

Еще президент отметил недопустимость прекращения работы Верховной Рады или изменения плана ее работы.

"Зеленский, действительно, считает, что введение карантина, блокирование и запрета на передвижение в стране дает моральное и юридическое право принимать законы в Верховной Раде? Почему резонансные и неоднозначно восприняты обществом законы (во время карантина хотят внедрить налоговую, трудовую и земельный реформы) необходимо принимать в момент, когда страна напугана и переживает шок? – недоумевает Подорожний. – Президент пообещал действовать жестко, безотлагательно, возможно непопулярно, но ради жизни. А я поставил свои вопросы. И их куда больше, чем внятных ответов со стороны власти. А хотелось бы наоборот".

"Власть не сможет полноценно обеспечить необходимые меры"

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает меры, предложенные Кабинетом министров и президентом, вполне обоснованными, хотя и несколько опоздавшими.

"Закрытие авиасообщения, ограничение работы общепита и массовых мероприятий, ограничение передвижения внутри страны. Всё это оправдано если есть риск пандемии. А он есть, – отмечает Кулик. – Только "плоскоземельные" (от сторонников концепции плоской земли) скептики могут отрицать опасность. В деле борьбы с эпидемией перебора нет. Однако, у меня только один вопрос: а власть способна обеспечить всё то, что она задекларировала. Например, ограничить перевозки людей частными бусами? Может, медпатрули будут штрафовать и задерживать людей на улице – тех кто без масок? Может у Зеленского получится заставить Кернеса закрыть метро в Харькове во время карантина (глава Харьковского городского совета Геннадий Кернес заявил вчера, что не станет прислушиваться к распоряжению украинского гаранта Владимира Зеленского в связи со строгим карантином в Украине и прекращать работу метрополитена – прим. ред.).

Я боюсь, что все эти правильные меры, нужные ограничения, власть просто не сможет полноценно обеспечить".

Директор ЦИПГО предполагает, что будет полная профанация карантина.

"Например, что значит пускать в продуктовые магазины по 10 человек за раз? В условиях паники (а ее первые проявления уже были в некоторых городах) – это агрессивные очереди в 100 человек! Я понимаю, что министр МВД Аваков в очередной раз доказывает Зеленскому свою необходимость. Но это не защитит населения от вируса. Хотя, если все эти меры спасут хотябы сотню жизней, то уже будет хорошо", – говорит Кулик.

Что касается работы Верховной Рады, то эксперт уверен: во время кризиса власть должна показывать готовность служить людям.

"И если эта мотивация была бы в основе решения по ВР, я бы только приветствовал. Но мне, что-то кажется, что парламент продолжит работать, потому как нужно в турборежиме закон о продаже земли протянуть. И визит аграрных баронов на Банковую тому косвенное подтверждение", – резюмирует директор ЦИПГО.

"Важный фактор - устойчивость власти"

Политический эксперт Руслан Бизяев разделяет "антикоронавирусные" предложения Зеленского на две составляющие: экономическую и политическую.

"Экономическая составляющая доминирует, – считает Бизяев. – Ведь, в первую очереь, нас накрыл экономический кризис, а потом уже собственно медицинский. И те предложения, которые внес Зеленский (поднять пенсии, реструктуризировать кредиты, поддержать национально производителя), я, безусловно, поддерживаю. Более того – на фоне того, какие меры вводят в этом направлении США и ЕС, нам тоже можно развивать тему".

Политическая же составляющая, по мнению политэксперта, диктуется внешними факторами.

"Для выделения нового транша МВФ (5,5 миллиардов долларов макрофинансовой помощи) поставил нам ряд законов. В данный момент, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украине остается выполнить еще два требования: о невозможности возвращения банков экс-владельцам (привет ПриватБанку и Коломойскому), а также об открытии рынка земли. Но стоит ли спешит в данном случае – большой вопрос. Особенно учитывая ситуацию, при которой на местах начинается паника, – говорит Бизяев. – Думаю, депутаты должны определиться, какие законопроекты являя приоритетными в данный момент. Определенные решения, как видим, принимают уже сегодня".

При этом политэксперт подчеркивает важность того, чтобы президента, правительство, парламент, власть на местах действовали синхронно, слаженно. А не начинали самоуправство и "бодание", как мы уже видим на разных уровнях.

"Должна сохраниться устойчивость власти, ее возможность реагировать на любые непредвиденные ситуации. Если ВР отвергнет те или иные предложения президента, вся политическая ответственность будет лежать уже на ней, – отмечает Бизяев. – Важно понимать: если в данный момент не предпринимать последовательных, согласованных, достаточно жестки мер, всё может закончиться введением чрезвычайного положения. И тогда уже ВР может отдыхать сколько угодно – страной будет рулить силовые органы, президент и высшая исполнительная власть".

Как сообщал портал "Комментарии", Кабмин собрался на экстренное заседание, чтобы еще больше ужесточить и без того жесткие условия карантина в Украине. Что именно будет делать правительство, чтобы остановить распространение в Украине Covid-19 написал на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгал

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