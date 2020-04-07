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Зеленский ввел в СНБО Марченко и Хомчака

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым внес изменения в состав СНБО

сегодня, 19:32
Автор:

• Екатерина Белоброва

Зеленский ввел в СНБО Марченко и Хомчака

Глава государства Владимир Зеленский сегодня подписал указ, согласно которому ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны  министра финансов Украины Сергея Марченко и начальника Генштаба Вооруженных сил Руслана Хомчака. Об этом сообщается на сайте Офиса президента. 

В документе, опубликованном пресс-службой, указано, что Зеленский при этом вывел из состава СНБО бывшего главу Минфина Игоря Уманского.

Данный указ президента вступает в силу сегодня, в день, когда он подписан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский гарант Владимир Зеленский ввел в состав СНБО и главу Офиса генерального прокурора Ирину Венедиктову.  Отметим, что сама Венедиктова дала интервью украинскому изданию, где указала, что одним из вероятных последствий национального карантина может быть рост преступности по стране.

"Конечно, мы боимся всплеска преступности, но пока его не видно. Мы понимаем, что у людей исчерпывается ресурс для того, чтобы сидеть дома. У нас есть координационный штаб, который всю эту информацию собирает", - отмечает генеральный прокурор.


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/1332020-33165
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