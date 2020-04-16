Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.04.2020

BTC/USD

7007.37

ETH/USD

169.06

LTC/USD

42.09

НБУ 16.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.86

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский записал трогательное видеобращение по обмену пленными: "Мы вернем всех!"
НОВОСТИ Все новости

Зеленский записал трогательное видеобращение по обмену пленными: "Мы вернем всех!"

Глава государства Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом на Закарпатье, сделал заявление по запланированному обмену украинскими пленными

сегодня, 14:13
Автор:

• Екатерина Белоброва

Зеленский записал трогательное видеобращение по обмену пленными: "Мы вернем всех!"

Украинский гарант Владимир Зеленский, будучи в Закарпатской области, заявил, что для него сегодня особенно радостный день, потому что домой вернутся из российского плена граждане нашей страны, независимо, от их статуса и профессии. Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

"Я радуюсь, когда мы возвращаем и военных героев, и политзаключенных, и обычных граждан Украины, потому что для нас обычные граждане такие же герои, потому что они находились в тюрьме и не изменили национальным интересам нашей страны", - заявил Зеленский.

Также президент добавил, что уже освобождены большинство украинцев, которые находились на территории временно-оккупированных Луганской и Донецкой областей, а сейчас проводится работа по освобождению граждан именно с части Луганского региона.

"И эта работа будет продолжаться, потому что мы возвращаем всех! И будем бороться, пока каждый украинец не вернется домой", - заключил гарант.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня состоится очередной крупный обмен военнопленными между Украиной и ОРДЛО.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...