Рябошапка рассказал о загадочном влиянии Богдана на власть Зеленского

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка выразил позицию, что Андрей Богдан оказал существенное влияние на победу для Владимира Зеленского в президентских выборах. Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".

Так, по убеждению Рябошапки, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан "является архитектором победы на выборах" президента Зеленского и у него было хорошее видение на перспективу.

"Если бы не было Богдана, Зеленский не был бы президентом", - убежден бывший глава Офиса генерального прокурора.

Также он подчеркнул, что чем меньше становилось влияние Богдана, тем хуже становилась ситуация с управляемостью в государстве.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в феврале этого года Андрей Богдан был внезапно снят с должности главы Офиса президента, а его место занял Андрей Ермак, который за короткий срок успел оказаться в центре коррупционного скандала.

После своей отставки Богдан написал довольно высокопарный пост, обозначив отличие команды Зеленского от всех остальных президентов Украины, которые были до него.

"Но мы победили. Победили, чтобы качественно изменить страну. Мы перезагрузили парламент, хотя критики говорили, что это невозможно. Мы привели в политику новых людей. Приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились нашими "папередниками". Перезагрузили ЦИК и дали старт реформе органов прокуратуры. Мы провели перезапуск практически всей политической системы", - указано в сообщении Богдана.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!