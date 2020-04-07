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"Пленки Ермака": Лерос обвинил главу Офиса президента во лжи

Нардеп, опубликовавший скандальные "пленки Ермака", продолжает борьбу с "коррупцией и кумовством" в политике

сегодня, 19:59
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Пленки Ермака": Лерос обвинил главу Офиса президента во лжи

Народный депутат Гео Лерос, получивший широкую известность после опубликованных так называемых "пленок Ермака", заявил, что разоблачает ложь главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Уважаемые народные депутаты, я обещал, что разоблачу любую ложь Ермака, поэтому прошу ознакомиться. На фракции депутаты спросили у Ермака почему он мне мстит уголовным делам, на что он вам всем солгал при президенте, что дела открыты меня давно", - указал Лерос в сообщении.

После этого нардеп привел последовательные события, которые предшествовали его уголовному преследованию, связанному с делом брата Ермака.

Также Лерос призвал остальных депутатов Верховной Рады быть внимательными к этому процессу, поскольку сегодня "жертвой лживых обвинений  стал сам Лерос, а завтра - ею может быть кто-угодно из любой фракции".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывшие коллеги по фракции Гео Лероса в "Слуге народа" потребовали от президента Владимира Зеленского выразить свою позицию в связи с опубликованным компроматом на главу его Офиса Андрея Ермака.


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