"Пленки Ермака": Лерос обвинил главу Офиса президента во лжи

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Народный депутат Гео Лерос, получивший широкую известность после опубликованных так называемых "пленок Ермака", заявил, что разоблачает ложь главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Уважаемые народные депутаты, я обещал, что разоблачу любую ложь Ермака, поэтому прошу ознакомиться. На фракции депутаты спросили у Ермака почему он мне мстит уголовным делам, на что он вам всем солгал при президенте, что дела открыты меня давно", - указал Лерос в сообщении.
После этого нардеп привел последовательные события, которые предшествовали его уголовному преследованию, связанному с делом брата Ермака.
Также Лерос призвал остальных депутатов Верховной Рады быть внимательными к этому процессу, поскольку сегодня "жертвой лживых обвинений стал сам Лерос, а завтра - ею может быть кто-угодно из любой фракции".
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывшие коллеги по фракции Гео Лероса в "Слуге народа" потребовали от президента Владимира Зеленского выразить свою позицию в связи с опубликованным компроматом на главу его Офиса Андрея Ермака.
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